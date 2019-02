Anthony Davis - News und Gerüchte: Pelicans weisen Lakers-Angebot zurück - Davis-Vater gegen Boston-Wechsel

Die Wechselspekulationen um Anthony Davis nehmen weiter Fahrt auf: Die ersten Angebote der Los Angeles Lakers haben die New Orleans Pelicans noch nicht überzeugt. Fünf Tage bleiben dem Team von LeBron James um nachzubessern. Derweil will der Vater von Anthony Davis nicht, dass sein Sohn für die Boston Celtics spielt. Als Grund nennt er unter anderem den respektlosen Umgang der Franchise mit Isaiah Thomas.

Hier gibt's alle News, Gerüchte und Hintergründe zum Wechselwunsch von Anthony Davis.

Erste Lakers-Angebote stellen Pelicans nicht zufrieden

Nach Informationen von Adrian Wojnarowski von ESPN haben die Los Angeles Lakers ein erstes Angebot für Anthony Davis abgegeben und als Gegenwert Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Rajon Rondo, Michael Beasley und einen Erstrundenpick geboten. Bisher weigern sich die Lakers, mehr als zwei ihrer jungen Talente sowie mehr als einen Erstrundenpick in den Deal zu inkludieren.

Angeblich haben die Pelicans zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gegenangebote gemacht. In anderen Szenarien boten die Kalifornier Brandon Ingram, Ivica Zubac und Josh Hart an, jedoch maximal zwei der genannten Spieler. Es ist davon auszugehen, dass New Orleans nahezu alle Talente sowie mehrere Erstrundenpicks für den Franchisespieler verlangt.

Anthony Davis Sr. stellt sich gegen Celtics-Wechsel

Der Vater von Anthony Davis hat sich gegen einen Wechsel seines Sohnes zu den Boston Celtics ausgesprochen. Dies berichtet Ramona Shelbourne von ESPN. "Ich würde nie wollen, dass mein Sohn für Boston spielt, nach allem, was sie Isaiah Thomas angetan haben. Sie haben keine Loyalität gegenüber einem Kerl gezeigt, der Herz und Seele für das Team gegeben hat."

Damit spielt Davis Sr. auf den Trade von Thomas gegen Kyrie Irving an, als dieser sich von einer schweren Hüftverletzung erholte. Mit dieser Aussage will er jedoch nicht für seinen Sohn sprechen: "Das ist allein meine Meinung, nicht die von Anthony. Ich habe aber über die Jahre einige Dinge in Boston mitgekriegt und dort gibt es einfach keine Loyalität."

