NBA Trade Deadline 2019: Alle Infos zum Termin, Live-Ticker und den heißesten Gerüchten

In dieser Saison ist die Trade Deadline in der NBA bereits am 7. Februar 2019. Wie jedes Jahr erwartet die Fans der besten Basketball-Liga der Welt eine Menge Deals und Gerüchte rund um dieses Datum. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zum Termin, zu den heißesten Gerüchten und wo ihr die Trade Deadline verfolgen könnt.

Die Teams in der National Basketball Association dürfen nur bis zu einem bestimmten Datum in einer Saison Trades mit rivalisierenden Franchises einfädeln und sich auf diesem Wege neue Spieler ins Team holen.

Nach der sogenannten Trade Deadline können sich die Teams nur noch mit Spielern auf dem Buy-Out-Markt verstärken, also Athleten - die kurz zuvor von ihren alten Teams aus dem Vertrag herausgekauft wurden.

Wann ist die NBA Trade Deadline?

Die Trade Deadline ist in dieser Spielzeit am Donnerstag, den 7. Februar 2019 um 15 Uhr Eastern Time beziehungsweise 21 Uhr deutscher Zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Unterlagen zu allen Trades im Liga-Büro eingelaufen sein.

In der Vergangenheit fand die Trade Deadline immer am ersten Donnerstag nach dem All-Star-Wochenende (15. bis 17. Februar 2019 in Charlotte, North Carolina) statt. Zur Saison 2018/19 hat die NBA die Trade Deadline jedoch um zehn Tage nach vorne verschoben, um mögliche Störungen in Folge der Deals zu vermeiden.

"Es gab das Gefühl, dass ein Trade nach dem All-Star-Break für einen Spieler unruhiger ist, als wenn er schon vor der Pause die Möglichkeit hätte, mit seiner Familie umzuziehen und sich in den vier, fünf freien Tagen an das neue Team zu gewöhnen", erklärte NBA-Commissioner Adam Silver die Entscheidung.

Wie kann man die NBA Trade Deadline verfolgen?

Die Entwicklungen zur NBA Trade Deadline werden nicht im deutschen Fernsehen oder per Livestream im Internet übertragen, dafür bietet SPOX.com jedoch einen Live-Ticker an, in dem ihr keine News, Gerüchte oder bevorstehende Trades verpasst. Von Montag bis Freitag steht euch der Rund-um-die-NBA-Ticker täglich ab circa 16 Uhr bis zum 7. Februar zur Verfügung, um euch mit allen Infos rund um die NBA Trade Deadline zu versorgen.

Die heißesten Gerüchte zur NBA Trade Deadline

Wie jedes Jahr kursieren kurz vor der NBA Trade Deadline zahlreiche Gerüchte im Basketball-Universum: Welcher Spieler könnte sein Team vor der Deadline noch verlassen? Welches Team verstärkt sich noch mit einem Superstar? In dieser Saison drehen sich zahlreiche Gerüchte um die Cleveland Cavaliers, die sich eventuell von Superstar Kevin Love trennen könnten. Fakt scheint jedoch nur, dass J.R. Smith keine Zukunft mehr beim Champion von 2016 haben wird.

Auch die Los Angeles Lakers sind Teil von zahlreichen Trade-Gerüchten. Beispielweise vermuten Experten, dass die Franchise aus Hollywood Kentavious Caldwell-Pope in einem Deal abgeben könnte, um einen großen Namen an die Seite von LeBron James und Co. zu locken. Zuletzt waren in den Medien auch die Namen der beiden Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga als mögliche Abgänge bei einem potentiellen Trade der Lakers zu lesen.

Als weitere große Namen sind offenbar unter anderem Marc Gasol und Mike Conley von den Memphis Grizzlies verfügbar. Medienberichten zufolge möchten die Grizzlies ein neues Team um den letztjährigen Nr.4-Pick Jaren Jackson Jr. aufbauen und könnten deshalb ihre Veteranen traden.

Was machen die Dallas Mavericks mit Dennis Smith Jr.?

In den vergangenen Wochen wurde viel über die Zukunft von Dennis Smith Jr. bei den Dallas Mavericks spekuliert. Nachdem Luka Doncic sich durch seine starke Rookie-Saison als zukünftiger Franchise-Player aufgedrängt hat und DSJ im Zusammenspiel mit dem Nr.3-Pick von 2018 nicht unbedingt brilliert hatte, schien alles auf eine Trennung zwischen dem 21-Jährigen und den Mavs hinauszulaufen.

Diese Gerüchte um einen möglichen Trade erhielten nur noch mehr Feuer, als Smith Jr. zuletzt zunächst aufgrund von Knieproblemen, dann wegen einer mysteriösen Erkrankung einige Spiele der Mavericks verpasst hatte. Allerdings kehrte DSJ vor kurzem zum Team zurück, die Verantwortlichen in Dallas waren um Wiedergutmachung bemüht. Bleibt Smith Jr. also auch in Zukunft ein Teil der Mavericks oder entscheidet sich das Front Office in Dallas doch noch für einen Trade?

NBA: Diese Spieler könnten noch bis zur Deadline getradet werden © getty 1/26 Am 7. Febuar ist ist in diesem Jahr die Trade Deadline, Teams können also nur noch einen knappen Monat Trades einfädeln. SPOX blickt auf die Kandidaten, die bis dahin noch getradet werden könnten. © getty 2/26 Kent Bazemore (Atlanta Hawks, Forward, Vertrag bis 2020, noch 37,3 Mio.) - Die Hawks stecken weiter im Monster-Umbruch. Baze ist ein wertvoller 3-and-D-Mann, für den man mit einem schlechten Vertrag sicher einen Pick bekommen könnte. © getty 3/26 Dewayne Dedmon (Atlanta Hawks, C, 2019, 7,2 Mio.) - Und noch ein Veteran, den die Hawks zu einem Contender schicken könnten. Das würde gleichzeitig auch mehr Spielzeit für John Collins bedeuten. © getty 4/26 Jeremy Lin (Atlanta Hawks, PG, 2019, 13,8 Mio.) - Lin ist wieder fit und spielt hinter Trae Young eine solide Saison. Wer noch einen erfahrenen Backup-PG braucht, könnte bei Lin zuschlagen. © getty 5/26 Terry Rozier (Boston Celtics, PG, 2019 RFA, 3,1 Mio.): Der Backup-PG glänzte in den POs, nun hat er in kleinerer Rolle hinter Irving Schwierigkeiten und sieht sich selbst eher als Starter. Außerdem: die Celtics würden noch gerne die Luxury Tax verhindern. © getty 6/26 DeMarre Carroll (Brooklyn Nets, F, 2019, 15,4 Mio.) - Auch Carroll hat seinen Anteil am Höhenflug der Nets, dürfte in den Planungen aber langfristig keine Rolle mehr spielen. Bei einem guten Angebot würde man wohl nicht Nein sagen. © getty 7/26 Nicolas Batum (Charlotte Hornets, F, 2021, 76,7 Mio.) - Die Hornets sind in der Cap-Hölle und das liegt vor allem am Franzosen. Kann Charlotte den Forward vielleicht zusammen mit Frank Kaminsky abstoßen? © getty 8/26 Jabari Parker (Chicago Bulls, F, 2019, 20 Mio.) - Das ist offensichtlich. Parker und die Bulls bzw. Jim Boylen passt einfach nicht. Das happige Gehalt wird jedoch schwer zu traden sein. © getty 9/26 Robin Lopez (Chicago Bulls, C, 2019, 14,4 Mio.) - Etwas leichter könnte es bei RoLo werden. Brauchen nicht die Warriors eventuell noch einen soliden Backup? © getty 10/26 Kevin Love (Cleveland Cavaliers, PF, 2023, 144,5 Mio.) - Das ist ein gewaltiger Batzen Geld, den Love noch bekommen wird. Gibt es ein Team, welches so verzweifelt ist (Denver, Dallas?), diese Hypothek aufzunehmen? © getty 11/26 Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks, PG, 2021, 13,9 Mio.) - Geben die Mavs tatsächlich so schnell auf? DSJ ist bislang kein guter Fit neben Doncic, doch warum jetzt traden? Wenn, dann wahrscheinlich nur im Paket mit Wes Matthews. © getty 12/26 Carmelo Anthony (Houston Rockets, F, 2019, 1,5 Mio.) - Richtig, Melo ist immer noch bei den Rockets, da eine Entlassung die Texaner Geld kostet. Doch wer soll für Anthony traden? © getty 13/26 Milos Teodosic (L.A. Clippers, PG, 2019, 6,3 Mio.) - Der Serbe hat es im vollgepackten Backcourt bei den Clippers nicht leicht. Suchen nicht die Suns noch einen Spielmacher? © getty 14/26 Kentavious Caldwell-Pope (Los Angeles Lakers, SF, 2019, 12,0 Mio.) - Sollten die Lakers tatsächlich noch Jagd auf einen Star machen, wäre KCP der ultimative Trade-Chip. © getty 15/26 Wayne Ellington (Miami Heat, F, 2019, 6,3 Mio.) - Heat-Coach Eric Spoelstra tut es selbst weh, dass der Schütze so wenig spielt. Ist er auf dem Markt, ist Ellington für jedes Playoff-Team unglaublich interessant. © getty 16/26 Anthony Tolliver (Minnesota Timberwolves, PF, 2019, 5,8 Mio.) - Kam wohl im Sommer mit mehr Erwartungen, als ständig DNPs zu kassieren. Als Stretch Four mit Defense könnten ihn einige Teams gut gebrauchen. © getty 17/26 Courtney Lee (New York Knicks, SG, 2020, 25,0 Mio.) - Bei der Tanking-Mission würde der Shooter wohl eher schaden, entsprechend wird Lee kaum noch eingesetzt. © getty 18/26 Enes Kanter (New York Knicks, C, 2019, 18,6 Mio.) - Öffentlich zeigte Kanter seinen Unmut, auch wenn er wohl bleiben will. Es gibt zudem nicht viele Teams, die den Staatenlosen gebrauchen könnten. © getty 19/26 Terrence Ross (Orlando Magic, SG, 2019, 10,5 Mio.) - Anders verhält es sich bei Ross. Der Flügel ist zwar streaky, könnte aber in den Playoffs eine nette Mikrowelle von der Bank geben. © getty 20/26 Nikola Vucevic (Orlando Magic, C, 2019, 12,8 Mio.) - Der Montenegriner glänzt in dieser Spielzeit, doch ist er die Zukunft in Orlando, wo Bamba und Isaac mit den Hufen scharen? © getty 21/26 Markelle Fultz (Philadelphia 76ers, PG, 2021, 30,4 Mio.) - Seine Geschichte ist bestens bekannt. Ob Fultz diese Saison noch einmal spielt, ist unklar. Geht jemand den Gamble mit dem ehemaligen No.1-Pick ein? © getty 22/26 Zach Randolph (Sacramento Kings, PF, 2019, 11,7 Mio.) - Z-Bo vergessen? Helfen wird er wohl niemand mehr, aber vielleicht braucht ja ein Team noch einen Leader im Locker Room? © getty 23/26 Kosta Koufos (Sacramento Kings, C, 2019, 8,7 Mio.) - Wer mehr Hilfe braucht, könnte sich auch bei Koufos bedienen. Solide Backup-Fünfer braucht jedes Team. © getty 24/26 Otto Porter (Washington Wizards, F, 2021, 72,8 Mio.) - Und dann sind da noch die Wizards, bei denen Porter wohl der logischste Kandidat wäre. Den Mavs wurde zuletzt Interesse nachgesagt. © getty 25/26 Bradley Beal (Washington Wizards, SG, 2021, 81,3 Mio.) - Die radikale Lösung wäre wohl ein Beal-Trade, um voll in den Tank zu gehen. © getty 26/26 Markieff Morris (Washington Wizards, PF, 2019, 8,6 Mio.) - Dazu könnten die Wizards auch noch andere Veteranen abgeben, Morris wäre hier eine plausible Lösung für viele Teams.

Die größten Deadline-Trades in den vergangenen Jahren