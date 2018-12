NBA: Starke Lakers drehen 15-Punkte-Rückstand gegen die Dallas Mavericks

Die Los Angeles Lakers haben gegen die Dallas Mavericks einen starken Auftritt hingelegt und einen 15-Punkte-Rückstand aufgeholt. Beim 114:103-Erfolg lieferten James und Co. nicht nur ein Dunkfest ab, sondern spielten ansehnlichen Team-Basketball. Luka Doncic erlebte hingegen einen rabenschwarzen Abend.

Auf beiden Seiten gab es in Sachen Starting Five keine Überraschungen. Im Gegensatz zum überzeugenden Sieg gegen die Houston Rockets musste Rick Carlisle allerdings auf Maxi Kleber verzichten, der mit Knieproblemen pausierte. Bei den Lakers startete erneut Lonzo Ball auf der Eins, während Rajon Rondo im Anzug auf der Bank Platz nahm.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste, die sich schnell eine zweistellige Führung erspielten und nach einem Alley Oop von Doncic auf Jordan die erste Auszeit erzwangen (6:17). Während sich LeBron schon im ersten Viertel den vierten Turnover leistete, übernahm Lonzo Ball das Kommando und führte die Lakers durch drei Steals und daraus resultierende Punkte wieder näher ran. Dank Harrison Barnes (13 Punkte) behielten die Mavs allerdings weiterhin die Nase vorn und hatten nach dem ersten Abschnitt eine 10-Punkte-Führung inne (22:32).

Auch im zweiten Spielabschnitt setzte sich zunächst das Bild der ersten zwölf Minuten fort. Purple and Gold ging zu fahrlässig mit dem Spalding um (11 Turnover zur Halbzeit) und Dallas schlug auch mit der Second Unit Kapital daraus (30:45). Gegen Mitte des zweiten Viertels griff LeBron dann aber endlich auch positiv ins Spiel ein und leitete mit zwei krachenden Dunks einen 10:0-Run ein. Unterstützung bekam der King dabei auch von Brandon Ingram, der in der ersten Halbzeit auf 13 Zähler kam und den Halbzeitstand von 53:58 aus Sicht der Lakers herstellte.

Lakers drehen die Partie in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit eröffnete LeBron mit einem weiteren Dunk sowie einem Dreier. Nach einem Steal und anschließendem Dunk von Ball stand dann sogar die erste Führung der Lakers seit dem Anfang des ersten Viertels zu Buche, die Rick Carlisle zu einer Auszeit zwang (61:60). In der Folge häuften sich auf beiden Seiten Turnover und Fouls weshalb kein wirklicher Spielfluss entstehen wollte. Kuzma legte allerdings kurz vor Ende des dritten Viertels zwei Dreier hinterher und gab den Lakers dadurch die Führung mit auf den Weg. Mit 78:75 ging es in den Schlussabschnitt.

Dort verschlechterten sich die Siegchancen von L.A. allerdings zunächst, da sich Javale McGee das sechste Foul abholte und fortan von der Bank zusehen musste. Tyson Chandler sprang allerdings schnell als Ersatz in die Bresche und versenkte einen Putback inklusive Foul (86:80). Auch danach ließ sich das Heimteam nichts anmerken und fünf schnelle Punkte von Caldwell-Pope stellten die bis dato höchste Lakers-Führung des Spiels her (100:89). Drei Minuten vor Schluss schraubten Kuzma und James die Führung bis auf 16 Punkte hoch und läuteten damit die Garbage Time ein, bei der auch Moritz Wagner 1:03 Minuten Einsatzzeit bekam.

Topscorer der Lakers war James mit 28 Punkten (12/21 FG), dazu steuerten Ingram (19) und auch Chandler (13, 12 Rebounds) einiges bei. Ball verbuchte 10 Zähler sowie 4 Assists und 5 Steals. Bei Dallas war Harrison Barnes (29, 9/17 FG) der fleißigste Punktesammler, überdies steuerte Dwight Powell von der Bank kommend 17 Punkte bei.

All-Time Scorer der NBA-Geschichte: Willkommen im 25k-Klub, Vince! © getty 1/26 Da kullerten ein paar Tränen - Vince Carter knackte in der vergangenen Nacht die 25.000.Punkte-Marke - standesgemäß per Dunk, 41 Jahre hin oder her! Die besten Scorer aller Zeiten ... © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies. © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat. © getty 4/26 PLATZ 23: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic. © getty 5/26 PLATZ 22: Vince Carter (1998 - heute) - 25.001 Punkte in 1.423 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento, Atlanta Hawks (Stand 22.11.2018). © getty 6/26 PLATZ 21: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 7/26 PLATZ 20: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers. © getty 8/26 PLATZ 19: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 25.551 Punkte in 1.064 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand 22.11.2018). © getty 9/26 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks. © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets. © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics. © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers. © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic. © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks. © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors. © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets. © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks.. © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics. © getty 20/26 PLATZ 7: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 31.187 Punkte in 1.471 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 22.11.2018). © getty 21/26 PLATZ 6: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers. © getty 22/26 PLATZ 5: LeBron James (2003 - heute) - 31.530 Punkte in 1.160 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand 22.11.2018) © getty 23/26 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards. © getty 24/26 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers. © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers.

Die wichtigsten Statistiken

Los Angeles Lakers (13-9) vs. Dallas Mavericks (10-10) 114:103 (BOXSCORE)

Die Lakers spielen schnellen Basketball und schrecken nicht davor zurück Risiko zu gehen. Obwohl L.A. in der ersten Halbzeit mehr als doppelt so viele Turnover fabrizierte wie die Mavericks (11:5), erspielten sie sich bei Fastbreak-Punkten ein deutliches Übergewicht. Den 20 Punkten der Lakers standen zur Halbzeit nur sechs der Mavs gegenüber. Grund dafür war zumeist das schnelle Umschalten nach eigenem Defensiv-Rebound, bei dem vor allem Lonzo Ball immer wieder seine Passing-Skills aufblitzen ließ.

Auch wenn die Mavs mit DeAndre Jordan einen der besten Rim-Protecter der Liga haben - die Zone gehörte in der ersten Halbzeit ganz klar den Lakers! Neben vier Dunks von LeBron zeigte auch Tyson Chandler, dass er L.A. unter dem Korb eine große Hilfe sein kann und verwandelte alle seine vier Wurfversuche im ersten Durchgang. Insgesamt 42 der 53 Punkte in der ersten Halbzeit kamen aus der Zone.

Nur LeBron schwächelt von der Freiwurf-Linie? Von wegen! Zwar erlebte auch der King wieder einmal einen durchwachsenen Abend an der Charity Stipe, doch auch seine Teamkollegen machten es nicht unbedingt besser. Nur 21 von 32 Freiwürfen der Lakers fanden ihr Ziel.

Luka Doncic erlebte einen rabenschwarzen Abend und traf nur 2 seiner 13 Versuche aus dem Feld. 15,4 Prozent sind die schlechteste Wurfquote von Doncic in dieser Saison.

Der Star des Spiels

Tyson Chandler. Auch wenn Brandon Ingram, LeBron James oder Kyle Kuzma beim Blick auf die Statistiken wie die entscheidenden Akteure aussehen - in Sachen Impact machte Tyson Chandler heute niemand etwas vor. Weil Javale McGee nicht seinen besten Tag erwischte und zudem mit Foulproblemen zu kämpfen hatte, erhielt der Veteran einiges an Spielzeit und wusste diese zu nutzen. 13 Punkte und 12 Rebounds standen am Ende zu Buche, einen Fehlwurf leistete er sich bei seinen sechs Versuchen nicht.

NBA 2K19 Ratings: Die Gewinner und Verlierer seit Saisonstart © getty 1/26 Nach rund einem Saisonviertel lohnt sich ein Blick auf die Ratings bei NBA 2K19: Welche Spieler haben seit dem Saisonstart am meisten zugelegt und verloren? © getty 2/26 DIESE SPIELER HABEN ZUGELEGT: Luka Doncic (82, Dallas Mavericks): +3 © getty 3/26 Monte Morris (74, Denver Nuggets): +4 © getty 4/26 Jake Layman (74, Portland Trail Blazers): +4 © getty 5/26 Danilo Gallinari (81, Los Angeles Clippers): +4 © getty 6/26 Alfonzo McKinnie (73, Golden State Warriors): +5 © getty 7/26 Damian Jones (74, Golden State Warriors): +5 © getty 8/26 Allonzo Trier (74, New York Knicks): +5 © getty 9/26 Derrick Rose (80, Minnesota Timberwolves): +5 © getty 10/26 De’Aaron Fox (83, Sacramento Kings): +5 © getty 11/26 Caris LeVert (82, Brooklyn Nets): +6 © getty 12/26 Pascal Siakam (83, Toronto Raptors): +6 © getty 13/26 Zach LaVine (86, Chicago Bulls): +6 © getty 14/26 DIESE SPIELER HABEN VERLOREN: Dennis Schröder (79, Oklahoma City Thunder): -2 © getty 15/26 Ricky Rubio (77, Utah Jazz): -2 © getty 16/26 LaMarcus Aldridge (86, San Antonio Spurs): -2 © getty 17/26 Chris Paul (88, Houston Rockets): -2 © getty 18/26 James Harden (94, Houston Rockets): -2 © getty 19/26 Austin Rivers (75, Washington Wizards): -2 © getty 20/26 Alex Len (74, Atlanta Hawks): -3 © getty 21/26 Carmelo Anthony (76, Houston Rockets): -3 © getty 22/26 Seth Curry (72, Portland Trail Blazers): -3 © getty 23/26 Solomon Hill (70, New Orleans Pelicans): -3 © getty 24/26 Jaylen Brown (80, Boston Celtics): -4 © getty 25/26 Michael Carter-Williams (69, Houston Rockets): -5 © getty 26/26 Gordon Hayward (82, Boston Celtics): -6

Der Flop des Spiels

Luka Doncic. Es war einfach nicht der Abend des ROTY-Kandidaten. Zwar startete er verheißungsvoll mit zwei Blocks gegen LeBron James und einem spektakulären Fade Away aus der Drehung - danach lief aber nicht mehr viel zusammen. Nur zwei seiner 13 Versuche fanden das Ziel, dazu leistete er sich drei Turnover bei fünf Assists.

Coaching Move des Spiels

Der kleine Backcourt der Mavericks mit Smith und Barea wurde von Walton immer wieder mit Größe gekontert, auf die die Mavs keine defensive Antwort hatten. Obwohl Barea im zweiten Viertel einen starken Auftritt in der Offensive hinlegte, wurde er in der Folge fast unspielbar, da er dauerhaft von Ingram, Kuzma und James attackiert wurde. Damit zwang Walton seinen Gegenüber dazu Doncic auf dem Parkett zu lassen, obwohl dieser wohl die ein oder andere Pause hätte gebrauchen können.