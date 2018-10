NBA-News: Cleveland Cavaliers einigen sich mit Larry Nance Jr. auf Vertragsverlängerung

Wie die Cleveland Cavaliers in einem Statement mitgeteilt haben, hat Larry Nance Jr. eine langfristige Vertragsverlängerung in Ohio unterschrieben. Der 25-Jährige ist demnach bis 2022 an die Franchise gebunden.

Laut Adrian Wojnarowski handelt es sich bei dem neuen Kontrakt um einen Vierjahresvertrag, der mit 44,8 Millionen Dollar dotiert ist.

Den Quellen des ESPN-Reporters zufolge verdient Nance Jr. im ersten Vertragsjahr 12,7 Millionen Dollar, anschließend nimmt das jährliche Gehalt etwas ab. So stellen die Cavs sicher, dass sie in der Zukunft mehr Flexibilität unter dem Salary Cap haben. Auch der Vertrag von Kevin Love ist ähnlich strukturiert.

"Wir freuen uns sehr, dass Larry langfristig in einem Cavs-Trikot bleibt", kommentierte General Manager Koby Altman die Unterschrift des Big Man. "Seine Athletik, seine positive Einstellung und - am wichtigsten - sein Wille, in Cleveland zu bleiben, verkörpern alles, was wir von unseren Spielern erwarten."

Nance Jr. verbrachte die ersten zweieinhalb Jahre seiner Karriere bei den Los Angeles Lakers, bevor er in der vergangenen Saison nach Cleveland getraded wurde. Dort legte er 2017/18 durchschnittlich 8,9 Punkte und 7 Rebounds auf.