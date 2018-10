Preseason: Dallas Mavericks gegen Philadelphia 76ers heute live: Übertragung, Livestream

Am heutigen Freitag, den 5. Oktober, treffen die Dallas Mavericks im Rahmen der China Games in der Preseason um 13.30 Uhr auf die Philadelphia 76ers. SPOX versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zum Spiel und verrät euch, wo ihr das Spiel live im TV oder Livestream sehen könnt.

Zur Vorbereitung auf die am 16. Oktober beginnende NBA-Saison absolvieren die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki zwei Spiele gegen die Philadelphia 76ers in China. Das erste Spiel findet in Shanghai statt, die zweite Partie wird am kommenden Montag in Shenzhen ausgetragen. Mit den China Games soll die Popularität der Liga in Asien weiter gesteigert werden. Inklusive der Mavs und Sixers haben damit seit 2004 17 Teams in insgesamt 26 Spielen an den China Games.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dallas Mavericks gegen Philadelphia 76ers heute: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung findet heute Mittag deutscher Zeit in der Mercedes-Benz-Arena in Shanghai statt, die Platz für 18.000 Zuschauer bietet. Tip-Off ist um 13.30 Uhr.

Dallas Mavericks gegen Philadelphia 76ers heute live: TV-Übertragung, Livestream

Beide China Games, also sowohl die Partie in Shanghai als auch das Aufeinandertreffen der Mavs und Sixers in Shenzhen am kommenden Montag, sind auf dem Streaming-Portal DAZN zu sehen. Kommentiert wird das Spiel von Freddy Harder, begleitet wird er von Alexander Vogel als Experte.

Neben den China Games der NBA hat DAZN unter anderem auch die NFL, NHL, MLB sowie zahlreiche Fußball-Ligen im Programm. Seit dieser Saison zeigt das "Netflix des Sports" zudem einen Großteil der Spiele der Champions League und alle Europa-League-Partien. Monatlich kostet das Angebot 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat ist für Euch sogar gratis. Sichert euch jetzt den kostenlosen Probemonat.

Dallas Mavericks in der Preseason: Spielplan, Schedule, Ergebnisse

Datum Ort Gegner Ergebnis Sonntag, 30.09., 1:30 Uhr Dallas Bejing Ducks 116:63 Dallas Freitag, 5.10., 13.30 Uhr Shanghai, China Philadelphia 76ers - Montag, 8.10., 14:00 Uhr Shenzhen, China Philadelphia 76ers - Samstag, 13.10., 1.00 Uhr Dallas Charlotte Hornets -

Dallas Mavericks heute live: Dirk Nowitzki fällt verletzt aus

In der Partie gegen die Philadelphia 76ers werden die Mavs auf Dirk Nowitzki verzichten müssen. Der Deutsche hatte sich bereits im April einer Knöchel-OP unterzogen und sollte eigentlich rechtzeitig zum Start der Vorbereitung fit werden.

Allerdings plagen Nowitzki einem Medienbericht zufolge Schmerzen an der Achillessehne, sodass der Würzburger vorerst nicht zur Verfügung steht. "Es wird nicht Tage, sondern Wochen dauern, bis er auf den Court zurückkehren kann", erklärte Head Coach Rick Carlisle.