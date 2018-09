NBA-News: Space Jam 2 mit LeBron James kommt - Black Panther-Produzent verpflichtet

Space Jam war in den Neunzigern mit Michael Jordan in der Hauptrolle ein Kultfilm und erfreut sich noch heute größter Beliebtheit. Nun soll LeBron James alte Erinnerungen wecken und selbst die Hauptrolle in der Fortsetzung spielen.

Die Produktionsfirma SpringHill Entertainment postete nun ein Bild auf Twitter, welches eine Umkleide mit mehreren Spinden zeigt. Dort sieht man gleich mehrere freie Plätze, die für LeBron James, die Regisseure Ryan Coogler sowie Terence Nance und auch Bugs Bunny reserviert sind.

"Die Zusammenarbeit ist so viel mehr, als nur mich und die Looney Tunes für einen Film zusammenzubringen", erklärte James dem Hollywood Reporter. "Es ist viel größer. Ich würde es lieben, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie sie sich fühlen können, wenn sie ihre Träume nicht aufgeben."

Dass Coogler nun Coogler nun auch Teil der Produktion ist, darf als echter Coup angesehen werden. Dieser war zuletzt an Black Panther oder auch Creed beteiligt. "Ich habe seine Vision für Black Panther geliebt", schwärmte LeBron. "Als ich klein war, gab es keine schwarzen Superhelden. Dass Ryan das aber gemacht hat, ist fantastisch."

Das erste Space Jam wurde 1996 veröffentlicht und spielte weltweit rund 250 Millionen Dollar ein. Noch heute gilt er als einer der bekanntesten Basketball-Filme aller Zeiten.