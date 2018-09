NBA-News - Anthony Davis von den Pelicans: "Ich bin der beste Spieler der Liga"

Im Rahmen des Media Days hat Anthony Davis von den New Orleans Pelicans eine selbstbewusste Ansage an die Konkurrenz abgegeben. "In meinen Augen bin ich der beste Spieler der Liga", erklärte The Brow.

"Das denke ich wirklich, niemand kann mir etwas anderes erzählen", sagte Davis weiter. Der 25-Jährige hatte vor wenigen Tagen bereits den Berater-Wechsel zur Klutch Sports Group unter anderem damit erklärt, den nächsten Schritt zum dominantesten Spieler der Liga machen zu wollen.

Trotz des Verlusts von DeMarcus Cousins, der in der Offseason zu den Golden State Warriors wechselte, hält Davis es für möglich, dass die Pelicans um die oberen Plätze in der Western Conference mitspielen werden.

"Jedes Spiel ist wichtig, egal zu welchem Zeitpunkt in der Saison", erklärte Davis. "Du willst jedes Spiel gewinnen. Natürlich ist der Westen noch tiefer geworden, aber wir als Team wissen, zu was wir in der Lage sind und was wir letztes Jahr geleistet haben."

Davis legte in der vergangenen Saison durchschnittlich 28,1 Punkte, 11,8 Rebounds sowie 2,6 Blocks auf. Im MVP-Voting landete The Brow auf Rang drei.