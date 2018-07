NBA-News – Medien: Paul George unterschreibt Maximal-Vertrag bei den Thunder

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Cubs @ Padres MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians

Free Agent Paul George hat sich Medienberichten zufolge für einen Verbleib bei den Oklahoma City Thunder entschieden. Er soll einen Maximal-Vertrag erhalten.

Das berichtet ESPN-Insider Adrian Wojnarowski. Demnach haben sich die Thunder zum Start der Free Agency am Sonntag mit George auf einen Vierjahres-Vertrag im Wert von 134 Millionen Dollar geeinigt.

Diese Summe entspricht dem Maximal-Gehalt für einen Spieler mit der Erfahrung Georges. Das vierte Vertragsjahr soll eine Spieler-Option beinhalten. 2021 könnte PG-13 also wieder zum Unrestricted Free Agent werden.

George war im vergangenen Sommer per Trade von den Indiana Pacers gekommen. Anschließend wurde gemutmaßt, dass er nur für ein Jahr in OKC spielen würde, da er dann zu seiner Wunsch-Franchise, den Los Angeles Lakers, wechseln würde. Nun kam es also anders.

Offiziell ist dieser Deal noch nicht, da sich Spieler und Franchise bis zum Ende des Moratoriums am 7. Juli nur mündlich einigen dürfen.