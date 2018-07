NBA-News: Lakers-Coach Luke Walton nach erstem Treffen mit LeBron James optimistisch

MLB All-Star Game: National League -

American League MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox

LeBron James war am Wochenende nicht nur in Las Vegas, um die Los Angeles Lakers in der Summer League zu beobachten. Der viermalige MVP traf sich auch erstmals mit seinem neuen Coach Luke Walton.

James hatte seit seiner Entscheidung für die Lakers am 1. Juli nur Textnachrichten mit Walton ausgetauscht, da er in Europa Urlaub machte. In seinen Entscheidungsprozess war Walton nicht involviert, James hatte sich nur mit Lakers-Präsident Magic Johnson getroffen, bevor er sich für einen Wechsel nach Los Angeles entschied.

Nun hat er sich jedoch mit Walton, der genau wie James 2003 gedraftet wurde, erstmals getroffen, und dieser gab sich danach gegenüber ESPN optimistisch: "Ihm geht es ums Team. Er will die Dinge richtig angehen und will gewinnen", so Walton. "Mit diesen Qualitäten kann ich arbeiten."

NBA Summer League: LeBron James beobachtet seine Los Angeles Lakers © getty 1/10 Die Lakers marschieren weiter durch die Summer League und nun hat auch LeBron James erstmals sein neues Team beobachtet. Hier gibt's die besten Bilder vom königlichen Besuch. © getty 2/10 In erster Linie war James natürlich da, um die jungen Lakers wie Josh Hart zu unterstützen, der nächstes Jahr auch eine Rolle in der Rotation spielen wird. © getty 3/10 ... allerdings amüsierte James sich offensichtlich auch. Hier lacht er mit Paul Rivera ... © getty 4/10 ... und hier mit Geschäftspartner Randy Mims. Irgendjemand muss da gute Witze erzählen. © getty 5/10 Königliches Schuhwerk: Etwas gewöhnungsbedürftig, die Farbe lila und LeBron. © getty 6/10 Sonnenbrille "drinnen" ist dagegen mittlerweile ja fast schon Standard. © getty 7/10 Tyronn Lue nimmt LeBron den Abgang aus Cleveland offensichtlich nicht übel. © getty 8/10 Auch mit dem Cavs-Coach wurde ein wenig geplaudert. © getty 9/10 Hier reagiert der King offenbar auf eine besonders gute Aktion auf dem Court. Oder: Es riecht nach gutem Essen?! © getty 10/10 Und dann hatte James auch schon wieder genug gesehen. Bis zum Halbfinale?

Walton hat sich in den letzten Wochen bereits mit mehreren ehemaligen Coaches von James, darunter Cavs-Coach Tyronn Lue und Heat-Coach Erik Spoelstra, über den Superstar unterhalten und Ratschläge eingeholt.

James, 33, wechselte Anfang Juli für vier Jahre und 153,3 Millionen Dollar zu den Lakers.