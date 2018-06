NBA-News – Trade von Kawhi Leonard: Spurs und Lakers intensivieren wohl die Gespräche

MLB Live Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Giants MLB Nationals @ Pirates MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles

Die San Antonio Spurs haben die Trade-Gespräche mit den Los Angeles Lakers zur Personalie Kawhi Leonard offenbar wieder aufgenommen. Allerdings haben die Texaner hohe Anforderungen - und die Lakers sind unter Zeitdruck.

Das berichtet ESPN. Bereits am Mittwoch hieß es, dass beide Franchises über einen Trade von Leonard sprechen - allerdings sollen die Verhandlungen nicht vielversprechend verlaufen sein. Nun haben die Parteien die Gespräche aber offenbar wieder aufgenommen.

Die Lakers sind dabei unter Zeitdruck: Sie wollen einen Deal im besten Fall noch vor Freitag unter Dach und Fach bringen. Dann nämlich ist die Deadline für LeBron James, der sich entscheiden muss, ob er bei den Cleveland Cavaliers seine Spieleroption für die kommende Saison zieht oder ob er Unrestricted Free Agent wird.

Das ist deshalb relevant, weil LeBron mit den Lakers in Verbindung gebracht wird. Allerdings will er wohl nicht der erste Star sein, der in L.A. unterschreibt. Würde Leonard vorher per Trade geholt werden, erhöhe das die Lakers-Chancen auf eine Verpflichtung von James.

Die Spurs hingegen haben weniger Druck. ESPN berichtet, dass sie einerseits Leonard noch nicht aufgegeben haben und weiterhin versuchen werden, die Beziehung zu ihm zu reparieren. Andererseits fordern sie, wenn es doch zu einem Trade kommt, einen beachtlichen Preis. Konkrete Namen gebe es dabei zwar nicht, es heißt aber, dass die Spurs deutlich mehr Gegenwert verlangen als es zuletzt bei Star-Trades von Paul George (von Indiana nach OKC) und Kyrie Irving (von Cleveland nach Boston) der Fall war.