NBA Live 19: Release, News, Plattformen, Cover, Preis, Spielmodi und Infos

Mit NBA Live 19 bringt EA Sports die neueste Ausgabe seiner Basketball-Simulation auf den Markt. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Release, Preis, zu den Plattformen und zum neuen Cover-Star.

Wann ist Release von NBA Live 19?

NBA Live 19 wird am 7. September 2018 erscheinen. Die Demo wird schon deutlich früher zu haben sein - nämlich am 24. August. Beides sind im Vergleich zu den Vorgängern frühere Release-Daten.

Auf welchen Plattformen ist NBA Live 19 verfügbar?

Das Spiel wird für zwei Plattformen veröffentlicht: Playstation 4 und Xbox ONE. Eine PC-Version wird es nach aktuellem Stand - genau wie im Vorjahr - nicht geben.

Wie teuer ist NBA Live 19?

Dazu ist noch nichts bekannt. Auf der Homepage von EA Sports lässt sich das Spiel ab dem 29. Juni 2018 vorbestellen - spätestens dann wird auch ein Preis feststehen. Der Vorgänger kostete am Release-Tag 45 Euro.

Wer ist auf dem Cover von NBA Live 19?

Der Cover-Star vom neuen NBA Live wurde bei der NBA Award Show 2018 enthüllt: Es handelt sich um Sixers-Center Joel Embiid. Der All-Star wird das Cover von NBA Live zum ersten Mal zieren.

Die Cover-Stars von NBA Live der letzten Ausgaben

Ausgabe Cover-Star NBA Live 07 Tracy McGrady NBA Live 08 Gilbert Arenas NBA Live 09 Tony Parker NBA Live 10 Dwight Howard NBA Elite 11 Kevin Durant NBA Live 14 Kyrie Irving NBA Live 15 Damian Lillard NBA Live 16 Russell Westbrook NBA Live 18 James Harden NBA Live 19 Joel Embiid

Welche Spielmodi bietet NBA Live 19?

Das Spiel erscheint unter dem Motto "Be The One". Dabei handelt es sich um einen Spielmodus, bei dem man seinen eigenen Spieler erstellen und zur Legende werden kann - in THE LEAGUE oder THE STREETS. Das Streetball-Element soll einen wichtigen Faktor in NBA Live 19 bilden, besonders im Multiplayer.

Darüber hinaus wird für Einzelspieler auch der "klassische" Karriere-Modus angeboten, um von einem NBA-Rookie zum All-Star oder MVP zu werden. Diverse weitere Spielmodi werden darüber hinaus noch veröffentlicht. Infos gibt es auch auf der EA-Homepage.