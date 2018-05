NBA-News: Casey Top-Kandidat in Detroit – Magic sprechen mit Clifford

NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 6) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 6)

Bei den Detroit Pistons hat sich Medienberichten zufolge Dwane Casey als Top-Kandidat auf den Head-Coach-Posten herauskristallisiert. Auch die Orlando Magic sind noch auf der Suche und haben wohl mit Steve Clifford gesprochen.

ESPN-Insider Adrian Wojnarowski berichtete am Donnerstag davon, dass Casey der Wunsch-Kandidat in Detroit sei. Zuvor war dieser als Head Coach bei den Toronto Raptors tätig, die ihn trotz der besten Regular Season der Franchise-Geschichte nach dem erneuten Playoff-Aus entlassen hatten.

Die Coaching-Position bei den Pistons ist seit dem 7. Mai unbesetzt. Stan van Gundy, der in Doppelfunktion auch noch das Amt des President of Basketball Operations bekleidet hatte, wurde an diesem Datum entlassen.

Derweil geht auch bei den Orlando Magic die Suche nach einem Head Coach weiter. Die Franchise aus Florida hatte nach dem Ablauf der Saison Frank Vogel entlassen. Nun berichtet Marc Stein von der New York Times, dass ein Job-Interview mit Steve Clifford durchgeführt wurde, der wiederum zuvor von den Hornets entlassen worden war. Was bei den Gesprächen herauskam, ist noch nicht bekannt.

Die Magic und Pistons sind zwei von drei Teams, die nach jetzigem Stand noch ohne Head Coach dastehen. Das dritte sind die Toronto Raptors.