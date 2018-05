Wann starten die NBA Finals 2018? Schedule, Livestream, Termine, Matchup

NBA Warriors @ Rockets (Spiel 7)

LeBron James hat mit den Cleveland Cavaliers zum vierten Mal in Folge die NBA Finals erreicht. Hier erfahrt ihr alles zum Spielplan der Endspiele, den möglichen Matchups und wo ihr die Spiele live verfolgen könnt.

Die Cavs und LeBron James haben in den Eastern Conference Finals die Boston Celtics in sieben Spielen ausgeschaltet und haben damit den nächsten Finals-Einzug perfekt gemacht. Für James, der zuvor schon mit Miami viermal in Folge die Endspiele erreichte, sind es somit die achten Finals in Folge. Drei Titel konnte er in seiner Karriere schon gewinnen.

Auf wen sein Team trifft, entscheidet sich erst in der kommenden Nacht. In der Western Conference geht die Best-of-Seven-Serie zwischen den Houston Rockets und Golden State Warriors ebenfalls über die volle Distanz. Der Sieger von Game 7 (3 Uhr live auf DAZN) zieht in die Finals ein.

Sollten dies die Warriors sein - also der amtierende Champion - hieße es zum vierten Mal in Folge Cavaliers vs. Warriors in den Endspielen.

Wann beginnen die NBA Finals 2018?

Die NBA Finals 2018 starten am 1. Juni um 3 Uhr deutscher Zeit. Es steht bereits fest, dass der Vertreter aus der Western Conference Heimvorteil haben wird, da sowohl die Rockets als auch die Warriors die bessere Regular-Season-Bilanz haben als die Cavaliers.

(1) Houston Rockets oder (2) Golden State Warriors vs. (4) Cleveland Cavaliers

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Übertragung Ergebnis Freitag 1. Juni 3 Uhr 1 Houston/Golden State Cleveland DAZN Montag 4. Juni 3 Uhr 2 Houston/Golden State Cleveland DAZN Donnerstag 7. Juni 3 Uhr 3 Cleveland Houston/Golden State DAZN Samstag 9. Juni 3 Uhr 4 Cleveland Houston/Golden State DAZN Dienstag 12. Juni 3 Uhr 5* Houston/Golden State Cleveland DAZN Freitag 15. Juni 3 Uhr 6* Cleveland Houston/Golden State DAZN Montag 18. Juni 2 Uhr 7* Houston/Golden State Cleveland DAZN

*Spiele werden nur ausgetragen, wenn nötig

Die NBA Finals 2018 im Livestream verfolgen

Alle Spiele der NBA Finals könnt ihr live auf DAZN sehen - wahlweise auf Deutsch oder mit amerikanischem Originalkommentar. Auch in der Regular Season zeigte der Streaming-Anbieter mindestens eine Partie pro Tag live.

Bei DAZN kommen zudem auch Fans der anderen US-Sport-Ligen NFL, MLB und NHL auf ihre Kosten. Das Abo bei dem Streaming-Anbieter kostet 9,99 Euro im Monat, wobei der erste Monat sogar kostenlos ist. Kündbar ist das Abo monatlich.

Der Kader der Cleveland Cavaliers