Houston Rockets: Chris Paul fällt für Spiel 6 gegen Golden State Warriors aus

Chris Paul von den Houston Rockets wird für Spiel 6 in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr live auf DAZN) gegen die Golden State Warriors ausfallen. Die Rockets bestätigten am Freitagnachmittag eine Verletzung am rechten Oberschenkel.

Paul wird nach der Rückkehr des Teams nach Houston genauer untersucht.

Paul griff sich 51 Sekunden vor dem Ende an den Oberschenkel, nachdem er zuvor einen Runner vergeben hatte und Quinn Cook in der Folge auf den Fuß gestiegen war. Der Guard humpelte nach einer Weile zurück, konnte dann aber nicht mehr weitermachen.

Rockets-Coach Mike D'Antoni betonte bereits auf der Pressekonferenz nach Spiel 5: "Wir haben genug Jungs. Das wird kein Problem sein."