NBA Playoffs: Sensationeller Chris Paul führt die Rockets in die Conference Finals

NBA Live Jazz @ Rockets (Spiel 5) NBA 76ers @ Celtics (Spiel 5)

Die Houston Rockets stehen in den Conference Finals! Durch einen 112:102-Sieg gegen die Utah Jazz gewannen die Texaner die Zweitrundenserie mit 4:1. Mann des Abends war Chris Paul, der das beste Playoff-Spiel seiner Karriere machte. Die Jazz und Donovan Mitchell wurden in der entscheidenden Phase vom Verletzungspech heimgesucht.

Bei den Jazz fehlte weiterhin Ricky Rubio mit einer Oberschenkel-Verletzung, für ihn startete erneut Royce O'Neal. Die Rockets nahmen auch keine Änderungen vor - es standen also dieselben Starting Fives auf dem Parkett wie zuletzt.

Der Start in die Partie war träge, beide Teams hatten noch keinen Rhythmus und vergaben viele offene Würfe. Nach 8 Minuten hatten die Hausherren 0/8 Dreier auf dem Konto, Utah 1/5. Entsprechend niedrig war der Score - Highlights gab es trotzdem in Form von schönen James-Harden-Pässen. Plötzlich konnte er es auch selbst und versenkte den ersten Triple für sein Team, Luc Mbah a Moute tat es ihm gleich: 21:16 nach 12 Minuten.

Im zweiten Viertel lief Alec Burks für die Jazz heiß und erzielte innerhalb weniger Minuten 9 Punkte. Das hielt sein Team im Spiel, während die Rockets mittlerweile die Trefferquote von Downtown verbesserten. Insgesamt liefen die Offensiven an beiden Enden flüssiger, das Ball Movement funktionierte. Dann schlich sich bei den Rockets, die schon mit 9 Punkten geführt hatten, der Schlendrian ein und die Jazz glichen aus. Der starke Chris Paul sorgte aber noch einmal für einen dominanten Run: 54:46 zur Halbzeit.

Chris Paul nicht zu stoppen - Donovan Mitchell verletzt sich

Nach dem Pausentee setzte Harden 4 Würfe in Folge an den Ring. Er hatte seinen Flow noch nicht gefunden. Aber es gab ja noch Paul, der mit klugen Drive-and-Kick-Plays offene Würfe für seine Mitspieler kreierte. PJ Tucker war ein Profiteur und versenkte den einen oder anderen Eckendreier. Auf der anderen Seite taute Donovan Mitchell auf - das wurde auch Zeit. Ein spektakuläres Dreipunktspiel brachte sein Team auf 60:63 heran, kurze Zeit später sorgte Burks sogar per Dreier für die Führung. Mittelpunkt eines 21:6-Runs Utahs war nun aber Mitchell mit mehreren tollen Abschlüssen am Brett sowie einem frechen Dreier: 78:75 für Utah nach drei Vierteln.

Im Schlussabschnitt brauchte Jazz-Coach Snyder eine frühe Auszeit, da Dreier von Paul und Tucker die Rockets wieder in Front brachten. Dann elektrisierte Gerald Green die Masse mit einem krachenden Fastbreak-Dunk - +4 für die Rockets. Die Jazz blieben dran, da sie ihre gut herausgespielten freien Würfe trafen. Dann der Schock: Mitchell prallte beim Dribbling unglücklich mit Harden zusammen und verletzte sich am Bein. Auf dem Weg in den Locker Room musste er gestützt werden - er kam nicht mehr zurück.

Trotzdem schaffte sein Team einen 7:0-Run, der - natürlich - vom sensationell effizienten Paul gekontert wurde. Der Mann war nicht zu stoppen und erzielte 13 Rockets-Punkte in Folge. Sein komplett wilder Dreier mit Brett bei ablaufender Wurfuhr zum 105:96 war der Dagger.

Am Ende hatte er ein Playoff Career-High von 41 Punkten (8/10 3FG) auf dem Konto, hinzu kamen 10 Assists, 7 Rebounds - und kein einziger Turnover! Harden blieb kalt (18 Punkte, 7/22 FG), Tucker unterstützte mit 19 Zählern. Topscorer der Jazz waren Mitchell (24 Punkte, 9 Assists) und Burks (22 Punkte).

Die Rockets stehen somit in den Western Conference Finals, wo sie vermutlich auf die Golden State Warriors treffen werden.

NBA: LeBron James, Kobe Bryant und Co. - Die Arena-Rekorde jeder Halle © getty 1/33 In der vergangenen Nacht setzte DeMar DeRozan mit 42 Punkten eine neue Bestmarke in der Little Caesars Arena. SPOX blickt auf die Rekorde der anderen Arenen. © getty 2/33 Barclays Center, Brooklyn: 49 Punkte von LeBron James am 12.05.2014. © getty 3/33 Amway Center, Orlando: 51 Punkte von LeBron James am 03.02.2011. © getty 4/33 51 Punkte von Stephen Curry am 25.02.2016. © getty 5/33 Pepsi Center, Denver: 51 Punkte von Allen Iverson am 05.12.2007. © getty 6/33 51 Punkte von Kobe Bryant am 12. Februar 2003. © getty 7/33 51 Punkte von Tracy McGrady (Orlando Magic) am 15.11.2003. © getty 8/33 Vivint Smart Home Arena, Utah: 51 Punkte von LeBron James am 21.01.2006. © getty 9/33 51 Punkte von Karl Malone am 10.12.1995. © getty 10/33 Capital One Arena, Washington: 57 Punkte von LeBron James am 03.11.2017. © getty 11/33 Toyota Center, Houston: 60 Punkte von James Harden am 30.01.2018. © getty 12/33 American Airlines Center, Dallas: 53 Punkte von Dirk Nowitzki am 02.12.2004. © getty 13/33 Philips Arena, Atlanta: 53 Punkte von Allen Iverson am 23.12.2005. © getty 14/33 Talking Stick Resort Arena, Phoenix: 54 Punkte von Gilbert Arenas am 23.12 2006. © getty 15/33 Smoothie King Center, New Orleans: 54 Punkte von Damon Stoudamire am 15.01.2005. © getty 16/33 Golden 1 Center, Sacramento: 55 Punkte von DeMarcus Cousins am 21.12.2016. © getty 17/33 Target Center, Minnesota: 55 Punkte von Tony Parker am 05.11.2008. © getty 18/33 Quicken Loans Arena, Cleveland: 55 Punkte von Kyrie Irving am 28.01.2015. © getty 19/33 Bankers Life Fieldhouse, Indiana: 55 Punkte von Jermaine O'Neal am 04.01.2005. © getty 20/33 Air Canada Centre, Toronto: 56 Punkte von LeBron James am 20.03.2005. © getty 21/33 AT&T Center, San Antonio: 57 Punkte von Kyrie Irving am 12.03.2015. © getty 22/33 BMO Harris Bradley Center, Milwaukee: 57 Punkte von Michael Redd am 11.11.2006. © getty 23/33 United Center, Chicago: 57 Punkte von Jerry Stackhouse am 04.04.2001. © getty 24/33 Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City: 58 Punkte von Russell Westbrook am 07.03.2017. © getty 25/33 Time Warner Cable Arena, Charlotte: 58 Punkte von Kobe Bryant am 29.12.2006. © getty 26/33 Moda Center, Portland: 59 Punkte von Damian Lillard am 08.04.2017. © getty 27/33 Wells Fargo Center, Philadelphia: 60 Punkte von Allen Iverson am 12.02.2005. © getty 28/33 FedEx Forum, Memphis: 60 Punkte von Kobe Bryant am 22.03.2007. © getty 29/33 American Airlines Arena, Miami: 61 Punkte von LeBron James am 03.03.2014. © getty 30/33 Madison Square Garden, New York: 62 Punkte von Carmelo Anthony am 24.01.2014. © getty 31/33 Oracle Arena, Golden State: 64 Punkte von Rick Barry am 26.03.1974. © getty 32/33 TD Garden, Boston: 70 Punkte von Devin Booker am 24.03.2017. © getty 33/33 Staples Center, Los Angeles: 81 Punkte von Kobe Bryant am 22.01.2006.

Die wichtigsten Statistiken

Houston Rockets vs. Utah Jazz 112:102, Serie 4:1 (BOXSCORE)

Das erste Viertel war offensiv schwere Kost. Die Rockets nahmen gewohnt viele Dreier, trafen aber wenig (2/11), während die Jazz einfache Punkte am Brett liegen ließen. Der niedrige Score von 21:16 war folgerichtig. Die Rockets hatten obendrein genauso viele Ballverluste wie Assists (5).

Im zweiten Viertel (33:30) lief dann alles deutlich geschmeidiger ab - auf beiden Seiten. Bei den Jazz lag das an Alec Burks, der die vollen 12 Minuten randurfte und ebenso viele Punkte erzielte. Allerdings hatten die Rockets inzwischen ihren Dreier gefunden, sie trafen in dieser Phase 60 Prozent von draußen - CP3 (13 Punkte, 3/3 3FG, 5 Assists) gehörte das Momentum. Am Ende pendelte sich die Dreierquote Houstons bei starken 18/39 (46,2 Prozent) ein, die Jazz trafen 10/28.

2 Punkte und 1/5 Treffer aus dem Feld - das war die Ausbeute Mitchells zur Halbzeit. Im dritten Viertel drehte der Rookie aber auf und suchte mehrfach das Eins-gegen-Eins mit Harden. 22 Punkte (8/11 FG) erzielte er in diesem Abschnitt. Sein restliches Team kam auf 10 Punkte.

Über solch ein Viertel konnte ein Mann allerdings nur lachen: CP3! Er krönte seine ohnehin schon famose Leistung mit einem bärenstarken vierten Viertel, in dem er 20 Punkte (4/4 Dreier) und 2 Assists auflegte. Das ist wohl der größte Unterschied zu den Rockets aus dem letzten Jahr, als sie eine Off-Night von Harden (7/22 FG, 1/7 3FG) nicht so "einfach" kompensieren konnten.

All-Time Scorer der NBA-Geschichte: 31k! LeBron James jagt Dirk Nowitzki © getty 1/26 Als jüngster Spieler aller Zeiten hat LeBron James nun auch die Marke von 31.000 Punkten geknackt. Bis zum nächsten Opfer Dirk Nowitzki ist es nicht mehr weit... © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat © getty 4/26 PLATZ 23: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic © getty 5/26 PLATZ 22: Vince Carter (1998 - heute) - 24.853 Punkte in 1.403 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento (Stand 7.4.2018) © getty 6/26 PLATZ 21: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 7/26 PLATZ 20: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers © getty 8/26 PLATZ 19: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 25.374 Punkte in 1.051 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder (Stand 7.4.2018) © getty 9/26 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 20/26 PLATZ 7: LeBron James (2003 - heute) - 31.002 Punkte in 1.141 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand (Stand 7.4.2018)) © getty 21/26 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 31.187 Punkte in 1.471 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 7.4.2018) © getty 22/26 PLATZ 5: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers © getty 23/26 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards © getty 24/26 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers

Houston Rockets vs. Utah Jazz: Die Reaktionen

Mike D'Antoni (über Chris Paul): "Wenn man sich seine Spiele anguckt, dann sieht man, dass er immer unglaublich ist - nicht nur heute."

Quin Snyder (übe die Saison von Donovan Mitchell): "Er genießt es einfach, Basketball zu spielen und es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Es ist einfach eine Freude, ihn zu coachen und ihn im Team zu haben."

Der Star des Spiels

Chris Paul. Der Point God machte seinem Namen alle Ehre und legte das wohl beste Playoff-Spiel seiner Karriere hin. Das Manko, es niemals über die zweite Playoff-Runde hinaus geschafft zu haben, stachelte ihn offenbar an. Hochkonzentriert versenkte er einen Wurf nach dem anderen - auch die mit hohem Schwierigkeitsgrad. Darüber hinaus kreierte er mit seinen präzisen Drives und Pässen Würfe für seine Mitspieler. Dass er dabei keinen einzigen Ball verlor, war das Sahnehäubchen auf der Torte.

Der Flop des Spiels

Jae Crowder. Er stand oft am Ende von guten Passstafetten und nahm die entsprechenden Würfe. Er blieb aber ohne Glück (2/11 FG). Defensiv aber mit dem gewohnten Einsatz.

Coaching Move des Spiels

Wer einen Floor General wie Chris Paul auf dem Court hat, kann sich als Coach entspannt zurücklehnen. Das tat Mike D'Antoni auch - er ließ CP3 schalten und walten und schaffte es offenbar auch, Harden mit einer passiveren Rolle als gewohnt zufrieden zu stellen.