NBA Playoffs: LeBron James über Duell mit Lance Stephenson: "Es macht Spaß"

NBA Heat @ 76ers (Spiel 2) NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4)

In Spiel 1 der Serie zwischen den Cleveland Cavaliers und den Indiana Pacers kam die alte Rivalität zwischen LeBron James und Lance Stephenson wieder auf. Beide Protagonisten sprachen im Anschluss über ihre Verbindung.

Stephenson und James waren schon vor Jahren, als James noch bei den Miami Heat spielte, mehrfach in den Playoffs aneinander geraten und hatten sich gegenseitig provoziert. Das berühmteste Beispiel davon ereignete sich, als Stephenson James ins Ohr pustete. Am Sonntag setzten sie dieses alte Spiel fort, wann immer sie gegeneinander spielten.

"Es macht Spaß", sagte James im Anschluss dazu. "Er liebt den Wettkampf. Er schreckt vor niemandem zurück und ich tue das definitiv auch nicht. Deswegen wird das eine gute Serie werden." Stephenson schlug indes in einer Szene über die Stränge, als er James beim Layup-Versuch am Kopf erwischte und dafür ein Technisches Foul kassierte.

Dazu äußerte sich im Anschluss auch Pacers-Coach Nate McMillan: "Er hat einiges gut gemacht", sagte der Coach über Stephenson, der in 17 Minuten von der Bank 12 Punkte erzielt hatte. "Wir wussten, dass die Augen sich auf ihn und LeBron richten würden. Man muss sich dann aber kontrollieren - man darf die Emotionen nicht Überhand gewinnen lassen. Das ist uns eine kurze Zeit lang nicht so gut gelungen."

Stephenson selbst zeigte sich davon unbeeindruckt. "Es ist mir egal. Sie haben das gepfiffen, das ist mir egal", so der Backup-Forward. "Solange meine Teammates mir den Rücken stärken, tue ich, was nötig ist. Ich kontrolliere, was ich kontrollieren kann. Das sind die Playoffs. Da wird man eben härter angegangen."