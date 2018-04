NBA: Wo kann ich die Dallas Mavericks gegen Philadelphia im Livestream sehen?

NBA Cavaliers @ 76ers NBA Nuggets @ Clippers NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers

Die Dallas Mavericks, das Team von Dirk Nowitzki, treffen am Sonntag zur besten Sendezeit auf die Philadelphia 76ers. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zur Partie und wo ihr diese im Livestream gucken könnt.

Am Sonntag, um 19 Uhr, treten die Dallas Mavericks auswärts bei den Philadelphia 76ers an. Diese befinden sich mitten im Rennen um Platz drei in der Eastern Conference - wollen also auf jeden Fall gewinnen. Die Mavericks werden zwar nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben, sollten aber alles andere als chancenlos sein, da auf der Gegenseite All-Star Joel Embiid verletzt ausfällt.

Dasselbe gilt allerdings auch für Dirk Nowitzki, der kürzlich am Knöchel operiert werden musste und nicht zur Verfügung steht. Trotzdem wird ein Würzburger auf dem Parkett stehen: Maxi Kleber. Aufgrund der vielen Verletzten im Kader der Mavs dürfte er viele Minuten sehen.

Wo und wann spielen die Mavericks gegen die 76ers?

Partie Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks Datum So., 8. April 2018 Uhrzeit 19 Uhr Ort Wells Fargo Center, Philadelphia

Wer übertragt Philadelphia gegen Dallas live?

Das Spiel wird zur besten Sendezeit am Sonntag, um 19 Uhr auf der Streaming-Plattform DAZN gezeigt. Darüber hinaus lässt es sich im NBA League Pass live verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN wird oft als"Netflix des Sports" bezeichnet. Neben Spielen aus der NBA hat der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele der NHL, NFL und MLB im Angebot.

Zusätzlich zum US-Sport zeigt DAZN auch die Highlights des europäischen Spitzenfußballs mit Live-Spielen aus der Premier League, Serie A, Primera Divison und Ligue 1. Zusätzlich gibt es die Highlights der Bundesliga und zweiten Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot im Monat 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Der Kader der Philadelphia 76ers

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Ben Simmons JJ Redick Robert Covington Dario Saric Joel Embiid (verletzt) Markelle Fultz T.J. McConnell Marco Belinelli Ersan Ilyasova Amir Johnson Jerryd Bayless Timothe Luwawu-Cabarrot Furkan Korkmaz Richaun Holmes

Der Kader der Dallas Mavericks