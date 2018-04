NBA Playoffs Livestream: Wo kann ich LeBron und die Cavs gegen die Pacers live sehen?

NBA Bucks @ Celtics (Spiel 7) NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 7)

Die NBA Playoffs sind in vollem Gange und am Sonntag gibt es zur besten Sendezeit das Spiel 7 zwischen den Cleveland Cavaliers und den Indiana Pacers zu sehen. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zum Spiel und zum Livestream.

Am Sonntag, den 29.04., steigt um 19 Uhr das siebte Spiel der Erstrundenserie zwischen den Cleveland Cavaliers und den Indiana Pacers. Im absoluten Do-or-die-Spiel wird der Gegner der Toronto Raptors ausgespielt.

Nach dem Gamewinner von LeBron James in Spiel 5 sah es schon so aus, als hätten die Cavs den Wille der Pacers gebrochen, im Spiel 6 setzte es allerdings eine satte 34-Punkte-Niederlage. Es darf also mit einem spannenden Spiel gerechnet werden.

Wo und wann spielen die Cavs gegen die Pacers?

Partie Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers, Spiel 7 Datum So., 29. April 2018 Uhrzeit 19.00 Uhr Ort Quicken Loans Arena, Cleveland

Wo gibt es Cavs vs. Pacers im Livestream?

Die Partie wird auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen, auf der jede Nacht ein NBA-Spiel live übertragen wird. Hier geht es zum kompletten NBA-Programm bei DAZN.

Was ist DAZN?

DAZN hat neben Spielen aus der NBA auch ausgewählte Spiele der NHL, NFL und MLB im Angebot.

Zusätzlich zum US-Sport zeigt das "Netflix des Sports" auch Highlights des europäischen Spitzenfußballs mit Live-Spielen aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Zusätzlich gibt es die Highlights der Bundesliga und zweiten Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, bietet einen kostenlosen Probemonat und ist monatlich kündbar.

Der Kader der Cleveland Cavaliers

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center George Hill Rodney Hood LeBron James Jeff Green Kevin Love Jordan Clarkson Kyle Korver Cedi Osman Larry Nance Tristan Thompson Jose Calderon J.R. Smith Ante Zizic Kendrick Perkins

Der Kader der Indiana Pacers