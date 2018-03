Kobe Bryants "Dear Basketball“: Alle Infos zum Kurzfilm, der für die Oscars nominiert ist

NBA Celtics @ Rockets NBA Suns @ Hawks NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder

Kobe Bryant könnte in der Nacht auf Montag einen Oscar gewinnen. Sein Film "Dear Basketball" ist einer von fünf nominierten Werken in der Kategorie "animierter Kurzfilm". SPOX sammelt alle Infos.

Der einstige Superstar könnte somit einen weitere, für einen Sportler außergewöhnliche Trophäe zu seiner illustren Sammlung hinzufügen. Damit hätte er nie gerechnet: "Was?? Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft", schrieb er nach Bekanntwerden seiner Nominierung auf Twitter.

Was ist "Dear Basketball" von Kobe Bryant für ein Film?

Beim rund fünfminütigen, animierten Clip "Dear Basketball" handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Gedichts, das Kobe Bryant am 29. November 2015 in der Players Tribune veröffentlicht hat. Dabei handelt es sich um seine Liebeserklärung an den Basketball, die gleichzeitig die Ankündigung seines Rücktritts zum Ende der Saison 2015/2016 war. Zum übersetzten Wortlaut des Gedichts geht es hier.

"Dear Basketball" von Kobe Bryant: Wer hat den Oscar-nominierten Film gedreht?

Bryant selbst fungierte bei der filmischen Umsetzung seines Gedichts als Drehbuchautor und Produzent. Regisseur und somit Zeichner ist Glen Keane, der früher für Disney Zeichentrick-Figuren wie Pocahontas und Tarzan kreiert hat. Seit 2012 ist er mit Glen Keane Productions selbstständig am Start. Bryant zufolge habe er mit Keane zusammengearbeitet, da dieser nicht viel mit Basketball zu tun hat, also unvoreingenommen ans Werk gehen konnte.

Für die Filmmusik ist indes John Williams verantwortlich, der schon an Blockbustern wie Star Wars, Jurassic Park oder Indiana Jones mitgearbeitet.

In welcher Oscar-Kategorie ist Kobe Bryants "Dear Basketball" nominiert?

Der Film ist in der Kategorie "animierter Kurzfilm" nominiert. Er ist einer von fünf verbleibenden Titeln auf der Shortlist.

"Dear Basketball": Welche Filme sind bei den Oscars 2018 die Konkurrenten?

Neben "Dear Basketball" dürfen sich diese vier animierten Kurzfilme Hoffnungen auf die begehrte Trophäe machen: