Kevin Durant: "Jeder liebt es, schlecht über die Warriors zu reden"

Die Maßnahme von Steve Kerr und dessen Übertragung des Coachings auf seine Spieler sorgte für reichlich Wirbel und die Golden State Warriors mussten dafür einiges an Kritik einstecken. Für Kevin Durant kam dies alles andere als überraschend.

"Jeder liebt es, schlecht über die Warriors zu sprechen", sagte Durant im Gespräch mit Sean Highkin von Bleacher Report. "Was immer wir auch machen, sie werden nicht sagen, dass sie uns nicht hassen, also suchen sie Ausreden, warum sie uns nicht mögen oder sagen, dass wir keinen Respekt haben."

Durant deutete dies schon in der Vergangenheit an. "Wir sind eben die Warriors. Jeder will, dass wir auseinanderbrechen", wurde der Finals-MVP bereits im vergangenen Jahr zitiert.

Im Spiel gegen die Phoenix Suns hatte Warriors-Coach Steve Kerr das Coaching seinen Spielern überlassen, um diese besser zu motivieren. Der Champion überrollte Phoenix und gewann souverän mit 129:83.