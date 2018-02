NBA News: Brandon Jennings geht zum G-League-Team der Milwaukee Bucks

NBA Clippers @ Celtics NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks

Brandon Jennings ist zurück in den USA. Nach einer Saison in der chinesischen CBA hat sich der Point Guard dem G-League-Team der Milwaukee Bucks, der Wisconsin Herd, angeschlossen.

Dies gab die Herd am Dienstag bekannt. "Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, dass wir Brandon zurück in der Bucks-Organisation begrüßen und ihn in der Herd-Familie vorstellen können", sagte Dave Dean, General Manager der Herd und VP of Basketball Operations bei den Bucks.

Jennings zwar 2009 von den Bucks an 10. Stelle gedraftet worden und hatte seine Karriere dort begonnen, bevor er unter anderem in Detroit, Orlando und New York gespielt hatte. Die vergangene Saison spielte er für die Wizards, im Sommer erhielt er allerdings keinen neuen NBA-Vertrag und wechselte nach China.

Bei den Shanxi Brave Dragons kam Jennings in der vergangenen Spielzeit auf 27,8 Punkte, 6,8 Assists und 2,7 Steals. In seiner NBA-Karriere legte Jennings durchschnittlich 14,3 Punkte, 5,7 Assists und 3 Rebounds pro Spiel auf.

Der Point Guard wird am 21. Februar für Wisconsin debütieren. Sollten die Bucks ihn als Kandidaten für ihren Playoff-Kader sehen, müssten sie ihm bis zum 1. März einen neuen Vertrag anbieten.