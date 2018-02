NBA News: Marcin Gortat und John Wall von den Washington Wizards sprechen sich aus

NBA Clippers @ Celtics NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks

Nach einem Streit haben sich John Wall und Marcin Gortat von den Washington Wizards in der vergangenen Woche zu einer Aussprache getroffen. Dies berichtet ESPN.

Es war das erste Gespräch in Person zwischen den beiden, seitdem Gortat mit einem wohl passiv-aggressiven Tweet in Richtung von Wall gestichelt hatte. In der Folge hatten beide Spieler das Meeting angestrebt, um sich auszusprechen.

Das Meeting soll jedoch nicht lange gedauert haben und anonymen Quellen zufolge haben der Center und der Point Guard noch einige Arbeit vor sich, um ihre Beziehung zu reparieren.

Wall fällt derzeit mit einer Knieverletzung aus. Als Washington am 1. Februar ohne Wall den dritten Sieg in Folge gegen Toronto eingefahren hatte, setzte Gortat seinen Tweet ab. Kurz danach soll sich Wall beim Center via Textnachricht gemeldet haben mit der Bitte, persönliche Probleme lieber direkt anzusprechen und nicht über Social Media.

Im SportsCenter sagte Wall dann einige Tage später, dass er "schockiert" gewesen sei, da Gortat "die meisten Assists von mir bekommt." Gortat sagte danach, sein Tweet sei nicht an Wall gerichtet gewesen. Wall wird Mitte März zurück beim Team erwartet.