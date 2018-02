All-Star-Game 2018: Alle Infos zum Duell zwischen Team LeBron und Team Stephen

NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit, das All-Star-Weekend 2018 steht bevor und in der Nacht von Sonntag auf Montag findet wie immer das Highlight des Wochenendes statt: Das All-Star-Game. SPOX liefert euch alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung auf DAZN.

In diesem Jahr wird das Spiel der Besten der Liga erstmals nicht im klassischen Ost gegen West-Modus stattfinden, sondern die Spieler aus der jeweiligen Conference, die die meisten Stimmen beim Voting erhielten, stellen in diesem Jahr den Team-Kapitän. Wie im Vorjahr waren dies Stephen Curry und LeBron James.

Team LeBron gegen Team Stephen

Curry und James durften nun abwechselnd die acht verbleibenden Starter wählen - egal welcher Conference diese angehören. Die jeweiligen Head Coaches wählten dann insgesamt 14 Reservespieler aus, aus denen die Kapitäne wiederum wählen durften.

Wann und wo findet das All-Star Game statt?

Datum 19. Februar 2018 Uhrzeit 2 Uhr Ort Staples Center, Los Angeles

Wo kann ich das All-Star Game live sehen?

DAZN überträgt nicht nur das All-Star Game, sondern das komplette All-Star Weekend. Einzig und allein das Celebrity Game wird DAZN nicht zeigen. Zu sehen sind dafür die Rising Stars Challenge der größten NBA-Talente, die Skills Challenge und die beiden wohl beliebtesten Wettbewerbe, der Slam Dunk Contest und der Dreiercontest.

Wer siegte beim Dunk Contest und beim Dreiercontest?

Teilnehmer Dunk Contest Teilnehmer Dreiercontest Donovan Mitchell (Utah Jazz) Devin Booker (Phoenix Suns) Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks) Wayne Ellington (Miami Heat) Victor Oladipo (Indiana Pacers) Paul George (Oklahoma City Thunder) Larry Nance Jr. (Cleveland Cavaliers) Bradley Beal (Washington Wizards) Klay Thompson (Golden State Warriors) Tobias Harris (Los Angeles Clippers) Kyle Lowry (Toronto Raptors) Eric Gordon (Houston Rockets)

Den prestigeträchtigen Slam Dunk Contest konnte in diesem Jahr der Rookie der Utah Jazz, Donovan Mitchell für sich entscheiden. Der Guard bekam für zwei seiner vier Slams die volle Punktzahl und setzte sich so im Finale gegen Larry Nance Jr. durch. Dennis Smith Jr. von den Dallas Mavericks und Victor Oladipo von den Indiana Pacers mussten schon nach zwei Versuchen die Segel streichen.

Beim Three Point Contest traten mit Klay Thompson und Eric Gordon die beiden Gewinner der vergangenen zwei Jahre an. Gordon war aber schon nach der Vorrunde draußen, während der Warriors-Guard zusammen mit Devin Booker (Phoenix Suns) und Tobias Harris (L.A. Clippers) in die Finalrunde einzog. Dort hatte Thompson gegen einen entfesselten Booker keine Chance. Die ausführliche Zusammenfassung gibt es hier.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sport-Streaming-Dienst, bei dem neben dem All-Star Weekend auch in jeder Nacht Spiele der Regular Season übertragen werden. Neben der NBA gibt es des Weiteren Spiele der NFL, NHL und MLB live zu sehen.

Auch europäischer Fußball ist live auf DAZN zu sehen. Die Partien der Premier League, Serie A, Primera Division und der Ligue 1 stehen auf dem Programm.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar.

Hoffnung auf ein "spannenderes" All-Star Game

Nach dem das ASG im vergangenem Jahr 192:182 endete und für viel Aufregung sorgte, da es für die Zuschauer langweilig war, hofft man mit dem neuen Modus auf ein spannenderes Duell der Besten der Liga. Zusätzlich erhöhte die Liga das Preisgeld für die Gewinner auf 100.000 Dollar pro Spieler, die Verlierer erhalten weiterhin 25.000 Dollar.

Vier Spieler aus Team LeBron verletzt

Nachdem die Roster beider Mannschaften feststanden, muss LeBron James nun auf gleich vier seiner Teammates im All-Star Game verzichten. John Wall, Kevin Love, Kristaps Porzingis und DeMarcus Cousins verletzten sich und stehen dem King nicht zur Verfügung. Dafür erhielt James drei neue Spieler. Es rückten Paul George, Andre Drummond, Goran Dragic und Kemba Walker nach.

All-Star Game: Team LeBron

Starter Reserve Kyrie Irving (Boston Celtics) LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) Kevin Durant (Golden State Warriors) Andre Drummond (Detroit Pistons) LeBron James (Cleveland Cavaliers) Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) Anthony Davis (New Orleans Pelicans) Victor Oladipo (Indiana Pacers) Paul George (Oklahoma City Thunder) Bradley Beal (Washington Wizards) Goran Dragic (Miami Heat) Kemba Walker (Charlotte Hornets)

All-Star Game: Team Stephen

Starter Reserve Stephen Curry (Golden State Warriors) Damian Lillard (Portland Trail Blazers) James Harden (Houston Rockets) Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves) DeMar DeRozan (Toronto Raptors) Draymond Green (Golden State Warriors) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Kyle Lowry (Toronto Raptors) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Klay Thompson (Golden State Warriors) Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) Al Horford (Boston Celtics)

Die All-Star Games und MVPs der letzten zehn Jahre