Lonzo Ball und Brook Lopez vor Lakers-Rückkehr nach Verletzuungen

Die Los Angeles Lakers stehen nach einer schlechten Phase auf dem letzten Platz der Western Conference. Verstärkung naht aber. Lonzo Ball und Brook Lopez kehren nach Verletzungen wieder ins Training zurück.

Das gaben die Lakers bekannt. Ball und Lopez werden für das Spiel gegen die Oklahoma City Thunder in der Nacht auf Donnerstag bereits wieder als 'fraglich' gelistet. Ball verletzte sich kurz vor den Christmas Games an der Schulter und verpasste so fünf Partien. Der zweite Pick der Draft legte bisher im Schnitt 10,0 Punkte, 7,1 Assists und 6,9 Rebounds pro Spiel auf.

Lopez verpasste sogar acht Partien mit einer Verletzung am Knöchel. Für ihn startete stattdessen der zuvor unzufriedene Julius Randler auf der Position des Center. Lopez war Teil des Trades von D'Angelo Russell nach Brooklyn, der letztlich Kyle Kuzma in die Stadt der Engel brachte.

Die Lakers stehen nach sieben Niederlagen am Stück bei einer Bilanz von 11-25, welche den letzten Platz in der Western Conference bedeutet.