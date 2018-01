Siegesserie der Los Angeles Lakers geht nach OT-Krimi gegen die Dallas Mavericks weiter

NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks NBA Wizards @ Thunder NBA 76ers @ Spurs NBA Thunder @ Pistons

Nach einem wilden Auf und Ab inklusive Overtime-Drama holen sich die Los Angeles Lakers gegen die Dallas Mavericks den vierten Sieg in Folge. Dallas findet keinen Weg, die Dominanz der Gäste in der Zone zu stoppen - Dirk Nowitzki erwischt zudem einen rabenschwarzen Abend.

Dallas Mavericks (15-29) - Los Angeles Lakers (15-27) 101:107 (BOXSCORE)

Mit dem Selbstvertrauen aus drei Siegen in Serie gingen die Lakers in das Duell mit den Mavs - und genau dieses Selbstvertrauen war im ersten Viertel deutlich zu sehen. Die Gäste aus der Stadt der Engel erwischten den deutlich besseren Start und entschieden den ersten Durchgang mit 31:20 für sich.

Einziger Wehrmutstropfen war die Verletzung von Brandon Ingram, der sich am Knöchel verletzte. Zwar kam der Small Forward kurzzeitig nochmal aufs Parkett zurück, wenig später war aber klar: Für Ingram ging es an diesem Abend nicht mehr weiter. Gleichzeitig fing auch bei seinen Teamkollegen der Motor etwas zu stottern an. Die Mavericks hielten die Gäste im zweiten Abschnitt bei gerade einmal 15 Zähler und schlugen damit zurück (32:15).

Eine wichtige Rolle spielte dabei Dennis Smith Jr. Der Rookie war mit 23 Punkten bester Scorer der Mavs, Unterstützung erhielt er vor allem von Harrison Barnes (17) und Wesley Matthews (17). Maxi Kleber kam wie in der letzten Partie gegen die Hornets von der Bank, durfte allerdings nur 1 Minute ran und konnte dementsprechend keine Akzente setzen.

Letzteres galt auch für Dirk Nowitzki. Der große Blonde hatte den kompletten Abend über mit enormen Problemen mit seinem Wurf zu kämpfen (6 Punkte, 1/7 FG, dazu 8 Rebounds). Sein erstes erfolgreiches Field Goal erzielte Nowitzki zu Beginn des vierten Viertels. Mit seinem Dreier brachte er die Mavs mit 10 Zählern in Front, bei den Lakers lief in dieser Phase offensiv überhaupt nichts zusammen: Zwölf Würfe in Folge der Gäste in Lila und Gold landeten nur am Ring.

Eine Vorentscheidung war dies in dieser packenden Partie allerdings noch lange nicht. Die Lakers meldeten sich angeführt von Jordan Clarkson (19 Punkte, 11 davon in Hälfte zwei) zurück und starteten gleich mehrere Läufe in den Schlussminuten. Dank einiger Clutch-Shots von Smith und allen voran Barnes retteten sich die Mavericks in die Overtime.

Spätestens da war aber die Übermacht der Lakers in der Zone zu viel. Besonders Julius Randle trumpfte mit 23 Punkten (9/15 FG) sowie 15 Rebounds groß auf (allerdings auch 7 Ballverluste). Auch Kyle Kuzma erwischte mit 18 Punkten und 10 Rebounds einen guten Abend, sodass L.A. deutliche Vorteile unter dem Ring genoss. Die Lakers kamen auf insgesamt 54 Punkte in der Zone, Dallas gerade mal auf 30 (Rebounds: 59:39 für L.A.).

Auch aus der Distanz lief es aus Mavs-Sicht alles andere als spektakulär (11/43 Dreier, 25,6 Prozent), sodass die Hausherren den Lakers in der Overtime nicht mehr viel entgegenzusetzen hatten. Wenig überraschend war es schließlich ein Offensiv-Rebound von Randle, der den Sack zu Gunsten der Lakers zu machte. Los Angeles feierte damit mit vier Erfolgen nacheinander ihre längste Siegesserie der Saison.

Los Angeles Clippers (21-21) - Sacramento Kings (13-29) 126:105 (BOXSCORE)

Der Verletzungsfluch der Clippers hat vor wenigen Tagen sein nächstes prominentes Opfer gefunden. DeAndre Jordan verletzte sich am vergangenen Donnerstag beim Auswärtsspiel gegen die Kings am Knöchel. Nun, beim Duell gegen das Team aus der Hauptstadt Kaliforniens vor eigenem Publikum, musste Jordan das erste Spiel seiner bereits zehn Jahre andauernden Karriere verletzungsbedingt aussetzen. Die Clippers störte dieser Umstand allerdings herzlich wenig.

Angeführt von Lou Williams mit 26 Punkten (dazu 4 Steals) legten die Hausherren von Beginn an los wie die Feuerwehr. Das erste Viertel ging dementsprechend relativ deutlich an L.A. (30:17), noch vor der Halbzeitpause bauten die Clippers ihren Vorsprung bis auf 21 Zähler aus. Neben Williams kamen sieben weitere Clippers-Akteure auf eine zweistellige Punkteausbeute. Willie Reed legte als Jordan-Ersatz ein Double-Double auf (14 Punkte, 13 Rebounds), während Blake Griffin 11 Zähler sowie 9 Assists beisteuerte.

Insgesamt versenkte Los Angeles 56,1 Prozent aus dem Feld, dazu hämmerten die Clippers ihrem teils überforderten Gegner 12 Dreier (bei 31 Versuchen, 38,7 Prozent) um die Ohren. Dementsprechend war die Partie bereits nach der ersten Hälfte entschieden, ein Comeback-Versuch der Kings blieb aus. Bester Mann bei den Gästen war Willie Cauley-Stein, der auf 23 Punkte, 13 Rebounds und 4 Assists kam. Auch Rookie De'Aaron Fox legte ein Double-Double auf (17 Punkte, 10 Assists). Die vierte Niederlage in Folge der Kings konnten sie allerdings nicht verhindern.

