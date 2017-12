Utah Jazz: Rudy Gobert erneut verletzt

NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics NBA Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards

Den Sieg bei den Boston Celtics haben sich die Utah Jazz teuer erkauft. Center Rudy Gobert verletzte sich erneut am Knie und musste die Partie vorzeitig verlassen. Eine schnelle Untersuchung konnte zumindest keine größeren Schäden im Knie des Franzosen feststellen.

Wie ESPN berichtete, wurde Gobert direkt nach dem Spiel geröntgt und das Ergebnis war negativ. Am Sonntag wird das Team aber noch ein MRT durchführen, um letzte Zweifel zu beseitigen. Gobert hat wohl nur eine Verstauchung im linken Knie erlitten.

Der Franzose ging im Spiel bei den Celtics zu Boden, als er im ersten Viertel mit Teamkollege Derrick Favors kollidierte. Danach humpelte er vom Feld, aber zumindest aus eigener Kraft.

Trotz dieses schwerwiegenden Ausfalls gelang es den Jazz in der Folge beim besten Team der Eastern Conference zu gewinnen. "Dieses Team besitzt Charaker und gibt immer sein bestes, egal, wie die Umstände sind", freute sich Jazz-Coach Quin Snyder nach dem Spiel.

Gobert verletzte sich nun bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Zu einem früheren Zeitpunkt der Saison verletzte sich Gobert an seinem rechten Knie und musste elf Spiele aussetzen. Der Center legte in den 17 Partien, in denen er spielte, 12,2 Punkte und 10,1 Rebounds auf.