Melo: "Frust wird nach jeder Pleite größer"

Die Oklahoma City Thunder haben nun drei Spiele in Folge verloren und weisen eine negative Bilanz auf. Entsprechend schlecht ist die Stimmung bei den Thunder. Carmelo Anthony und Russell Westbrook sprachen über den Frust, der sich angestaut hat.

"Wir sind nicht frustriert. Wir sind aber natürlich von unserer Leistung angepisst", gab Anthony nach einer Trainingseinheit gegenüber der Presse zu. "Wir wollen alle die Spiele gewinnen. Wenn man sich ärgert, zeigt man, dass uns Niederlagen nicht egal sind. Wir haben so viel Talent, können es aber nicht auf dem Court zeigen. Das ärgert einen natürlich."

Noch vergangene Woche schlugen die Thunder mit den Warriors den amtierenden Champion, um dann Blowouts gegen die Dallas Mavericks und die Orlando Magic zu kassieren. "Wir erzielen nicht die Resultate, die wir wollen. Wir wissen aber auch, dass wir es eigentlich können", sagte Melo. "Ich habe in Teams gespielt, wo wir vier, zehn, sogar zwölf Spiele am Stück verloren haben. Der Frust wird da natürlich nach jeder Niederlage größer."

Dieser Frust war auch Russell Westbrook nach der Pleite in Orlando anzumerken. Nach dem Spiel saß der MVP noch minutenlang mit hängendem Kopf auf der Bank. "Ich bin dafür verantwortlich, dass wir voll konzentriert in die Spiele gehen und sowohl in der Defense als auch in der Offense unser Bestes geben", ließ Westbrook verlauten. "Ich muss als gutes Beispiel vorangehen. Das werde ich machen und wir werden das Ruder herumreißen."

Melo: "Panik ist fehl am Platze"

Kollege Anthony sieht das ein wenig anders. "Ich habe das 14 Jahre durchgemacht und ich weiß, wie sich das anfühlt.", so der ehemalige Knicks-Spieler. "Er darf das nicht alles alleine schultern. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen da zusammen durch."

Anwesende Reporter fragten Melo zudem, ob er sich bereits Rat von seinen Buddies LeBron James und Dwayne Wade geholt hätte. Die beiden machten zu Beginn der Heat-Ära in Miami eine ähnlich schwere Phase durch. Dies verneinte Melo mit einem Lächeln und verwies auf den Zeitpunkt der Saison. "Es ist immer noch sehr früh. Panik ist fehl am Platze. Vertraut mir. Wir werden das Rätsel lösen."