Lee: Besser ohne Triangle Offense

Courtney Lee zählte bei den New York Knicks in der vergangenen Saison zu den Enttäuschungen. In dieser Spielzeit blüht der Shooting Guard aber auf. Lee meint auch den Grund zu kennen. Die Knicks laufen nicht mehr die Triangle Offense.

Im Gespräch mit den New York Daily News ließ er daran keinen Zweifel. "Ich sage gerade heraus. Wie laufen nicht mehr die Triangle Offense." Gegen die Miami Heat erzielte Lee 17 Punkte. "Wir spielen eine Offense, die deutlich schneller ist und viel besser zu meinem Spielstil passt."

Dabei war es der ehemalige President of Basketball, Phil Jackson, der Lee nach Manhattan holte. Der Guard unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre, der ihm in dieser Zeit 50 Millionen Dollar einbringt. Derzeit legt er 12,6 Punkte im Schnitt auf, so viele wie noch nie in seiner Karriere.

"Ich sage nicht, dass ich kein Fan der Triangle bin, aber es verlangsamt alles ein wenig", versuchte Lee weiter zu erklären. "Nun geht es bei uns hoch und runter. Ich versuche nun meinen Job zu machen und Spaß daran zu haben."

Die Knicks stehen bei einer positiven Bilanz von 11-10 und sind damit voll im Rennen um einen der letzten Playoff-Plätze im Osten.