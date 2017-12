Nach OP: Die Dallas Mavericks müssen lange auf Center Noel verzichten

NBA Live Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers

Die Dallas Mavericks müssen mehrere Wochen auf Center Nerlens Noel verzichten. Das erklärte Coach Rick Carlisle. Noel musste sich einer OP am Daumen unterziehen.

Noel erlitt einen Bänderriss im Daumen und wurde daraufhin operiert. Nun fehlt er Carlisle zufolge noch "mehrere Wochen", nachdem er die vergangenen vier Spiele bereits verpasst hatte. Er habe im Moment Probleme damit, Bälle zu fangen oder den Daumen anderweitig zu belasten.

Der Center spielt in der aktuellen Saison nur eine kleine Rolle in der Rotation. In 18 Spielen stand er durchschnittlich 12,5 Minuten auf dem Feld bei 4,0 Punkten und 4,1 Rebounds. Zudem kam er nur auf 6 Starts.

Noel hatte in der Offseason für Aufsehen gesorgt, als er eine hochdotierte Vertragsverlängerung der Mavericks abgelehnt und stattdessen das Qualifying Offer akzeptiert hatte. Dadurch wird er im kommenden Sommer Unrestricted Free Agent.

Dallas leidet in der laufenden Saison ohnehin unter Verletzungspech. Neben Noel fehlen derzeit Dorian Finney-Smith (Knie, Rückkehr unbekannt), Seth Curry (Bein, mögliche Rückkehr noch im Dezember) und Josh McRoberts (Bein, Rückkehr unbekannt).