Liga gibt zu: Kevin Durant foulte LeBron James in der Crunchtime

Das nicht gegebene Foul von Kevin Durant an LeBron James beim Erfolg der Golden State Warriors gegen die Cleveland Cavaliers erhitzte die Gemüter. Die NBA hat nun zugegeben, dass dies eine Fehlentscheidung war.

Das gab die Liga in ihrem Last Two Minute Report bekannt. Demnach foulte Durant James knapp 30 Sekunden vor dem Ende, als es noch 95:92 für die Warriors stand. Der Arm von KD beeinflusste demnach "Speed, Schnelligkeit, Balance und den Rhythmus" von James, indem er Kontakt zum Arm und Körper von LeBron aufnahm.

Schiedsrichter Derrick Stafford hatte zunächst entschieden, dass die Cavs weiter in Ballbesitz bleiben, dies wurde per Review aber überstimmt. Das Foul konnte jedoch nicht per Replay gegeben werden.

"Er hat mich gleich zweimal gefoult", ärgerte sich James nach dem Spiel. Auch in einer anderen Sequenz 1:12 Minuten vor dem Ende, gestand die Liga ein, dass Durant LeBron foulte. Stattdessen ging der Ball ins Aus. James nahm dafür aber die Schuld auf sich. "Er hat mich ein wenig berührt, aber ich habe den Ball verloren."

Auf der anderen Seite hätte James ein Foul angehangen werden müssen, als er 33 Sekunden vor dem Ende Draymond Green am Arm und am Trikot festhielt. Auch das wurde von den Referees nicht geahndet.