LeBron: "Wade ist Favorit auf Sixth Man-Award"

LeBron James von den Cleveland Cavaliers hat sich für seinen Buddy Dwyane Wade stark gemacht. Nach Meinung des mehrfachen MVPs ist D-Wade momentan der Favorit auf den Award des Sixth Man of the Year.

"Er ist wahrscheinlich der erste Kandidat", sagte James gegenüber ESPN im Hinblick auf die Chancen für Wade auf den Award des Bankspielers der Saison. "Ich bin da auch gar nicht voreingenommen. Er ist natürlich einer meiner besten Freunde, aber ich brauche da nur auf die anderen Teams zu schauen."

Derzeit ist Wade der Anführer der Second Unit für die Cavs und hatte ebenfalls einen großen Anteil an der Siegesserie seines Teams. In 23,5 Minuten legte Wade in 21 Spielen 11,1 Punkte sowie 3,9 Rebounds und 3,9 Assists auf. Jedoch trifft der Shooting Guard lediglich 43,5 Prozent aus dem Feld.

Wade erklärte zuletzt, dass er Gefallen an seiner neuen Rolle gefunden hat. "Ich genieße es und ich denke wir alle tun es", sagte der 35-Jährige gegenüber cleveland.com. "In der Second Unit reden wir viel. Außerdem versuchen wir von der Bank einen positiven Einfluss zu nehmen. Wenn wir dann auf dem Feld stehen, wollen wir Stops generieren. Wenn uns das gelingt, geht alles wie von selbst."