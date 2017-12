Pelicans: DeMarcus Cousins glaubt nicht an einen Trade in dieser Saison

NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics NBA Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards

Der Vertrag von DeMarcus Cousins bei den New Orleans Pelicans läuft im Sommer aus. Deswegen gibt es auch einige Spekulationen, dass der Center noch vor der Trade-Deadline weggeschickt werden könnte. Boogie glaubt jedoch nicht daran.

"Ich glaube nicht, dass es passieren wird", sagte Cousins über einen möglichen Trade gegenüber Marc J. Spears von cou. "Ich verstehe nun langsam das Business und weiß nun, wenn sich so etwas wie ein Trade andeutet." Cousins spielte die ersten Jahre seiner Karriere in Sacramento, bevor er im Rahmen des All-Star-Spiels nach New Orleans getradet wurde.

Laut Boogie sei das Team zu talentiert, um es während der Saison auseinanderzureißen. Im Moment haben die Pelicans mit 15-15 eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen und belegen den siebten Platz der Western Conference, der zu einer Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde.

Zu seiner Zukunft nach der Saison wollte sich der All Star aber noch nicht äußern, auch wenn vor allem Anthony Davis seinen Frontcourt-Kollegen gerne weiter um sich haben würde. "A.D. stichelt die ganze Zeit wegen meiner Free Agency, aber er versteht auch mich", so Cousins. "Jrue Holiday war im letzten Sommer in der gleichen Situation und das haben wir alle respektiert, aber natürlich haben wir darüber auch unsere Witze gerissen."

Es dürfte eine schwierige Entscheidung für die Pelicans werden. Für das kommende Jahr stehen lediglich neun Spieler fest unter Vertrag, die jedoch bereits 94 Millionen Dollar verschlingen. Sollten die Pels also Cousins behalten wollen, müsste die Franchise aus Louisiana einiges an Luxussteuer bezahlen.