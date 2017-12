Comeback von Blake Griffin bei den Clippers naht

NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards NBA Cavaliers @ Jazz NBA Bulls @ Wizards NBA Bucks @ Raptors NBA Spurs @ Knicks NBA Cavaliers @ Celtics NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves

Die Los Angeles Clippers können auf eine baldige Rückkehr von Blake Griffin hoffen. Der Power Forward trainiert bereits wieder und könnte noch in diesem Kalenderjahr wieder für die Clippers spielen.

Das berichtet Brad Turner von den L.A. Times. Clippers-Coach Doc Rivers bestätigte dies und sagte, dass Griffin eventuell schon am Freitag gegen die Lakers sein Comeback geben könnte. Der Power Forward verpasste die letzten 14 Spiele wegen einer Knieverletzung.

"Blake will keine Spiele verpassen, er will auf den Court", erklärte Rivers weiter. "Wenn ihr sehen könntet, wie er an sich arbeitet, dann würdet ihr es alle verstehen." Neben Griffin könnte auch Wesley Johnson wieder zurückkehren. Der Wing verpasste fünf Spiele wegen eines verstauchten Fußes.

Es dürfte den Clippers Hoffnung machen, denn trotz der vielen verletzten Spieler ist der Playoff-Zug für die Clippers noch nicht abgefahren. Trotz einer Bilanz von 14-19 beträgt der Rückstand auf Platz acht (New Orleans Pelicans) nur drei Siege.