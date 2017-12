Cody Zeller muss am Knie operiert werden

NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics

Nächster Ausfall für die Charlotte Hornets. Das Team aus North Carolina muss lange auf Cody Zeller verzichten. Der Power Forward muss am Meniskus im linken Knie operiert werden und wird rund sechs Wochen ausfallen.

Das berichtete Adrian Wojnarowski von ESPN. Die Hornets bestätigten es wenig später. Demnach wird der Big schon am Dienstag in Los Angeles am Knie operiert werden. Der 25-Jährige verletzte sich mit der Niederlage gegen die Golden State Warriors.

Zeller wurde 2013 von den Hornets mit dem vierten Pick gezogen und befindet sich derzeit im ersten Jahr eines 56-Millionen-Dollar-Vertrags über vier Spielzeiten. Durch die Ankunft von Dwight Howard ging seine Spielzeit jedoch zurück. Als Backup von D12 legte Zeller bisher 7,2 Punkte und 5,5 Rebounds pro Partie auf.