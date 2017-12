Rockets gewinnen wilden Shootout dank Harden - Warriors marschieren ohne Curry

NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics

Die Houston Rockets sind weiter nicht zu stoppen und gewannen in einem wilden Shootout gegen die New Orleans Pelicans ihr zehntes Spiel in Folge. Die Oklahoma City Thunder kassieren die nächste Heimniederlage, während die Golden State Warriors mit den Portland Trail Blazers in der Schlussphase noch einmal zittern müssen.

Houston Rockets (21-4) - New Orleans Pelicans (13-13) 130:123 (BOXSCORE)

Was war denn das für ein verrücktes Spiel in Houston? Schon die erste Halbzeit lieferte einige Geschichten. 76 Punkte machten die Pelicans, doch die Führung hatten dennoch die Gastgeber inne, die 78 Zähler auflegten. Seit 1990 hatte es kein Team geschafft, mit einer solchen Punkteausbeute zurück zu liegen. Dazu hatten die Pels zu diesem Zeitpunkt 14 von 19 Dreiern getroffen.

Die Rockets hatten aber einen James Harden, der diesmal weniger scorte, dafür aber immer das Auge für den freien Mitspieler hatte. 14 Assists hatte der Bart schon zur Halbzeit gespielt und damit den Franchiserekord von Jerry Lucas eingestellt. Am Ende waren es 17 und somit die Einstellung des persönlichen Rekords. Dazu kamen 26 Punkte (8/16 FG) und 6 Steals.

Dabei war jeder einzelne Punkt nötig, denn die Gäste waren die Ersten, die anfingen, Defense zu spielen. Das Team von Alvin Gentry hielt Houston im dritten Viertel bei 18 Punkten und erzielte sich zwischenzeitlich eine Führung von 13 Zählern. Das reichte aber nicht gegen die Rockets, bei denen der Backcourt wie schon gegen Portland im Schlussabschnitt aufdrehte. 20 der 34 Rockets-Punkte gingen auf das Konto von Chris Paul (20) und Harden.

Drei Minuten vor dem Ende war die Partie komplett ausgeglichen, doch Harden machte die nächsten sieben Zähler. Der bärenstarke Jrue Holiday (37 Punkte, 16/21 FG) brachte die Gäste von Downtown noch einmal heran, doch Harden klaute E'Twaun Moore den Spalding und netzte die anschließenden Freiwürfe.

Neben CP3 und Harden überzeugten auch Clint Capela (28 Punkte, 13/14 FG) und Eric Gordon (27, 5/6 Dreier) in der Offense. Die Pelicans trafen ebenfalls 57,6 Prozent aus dem Feld, konnten aber auch wegen 18 Ballverlusten nicht gewinnen. Neben Holiday stach Moore mit einem Career High von 36 Zählern (15/20 FG, 6/8 Dreier) heraus. DeMarcus Cousins kam auf 24 Zähler und 14 Rebounds, während Rajon Rondo sein erstes Triple-Dobule der Saison verbuchte (13 Punkte, 12 Rebounds, 12 Assists). Anthony Davis musste wegen Adduktorenproblemen aussetzen.

Memphis Grizzlies (8-19) - Miami Heat (13-13) 82:107 (BOXSCORE)

"Wir haben unseren Fans heute nicht das geliefert, was sie verdienen", ging Grizzlies-Coach J.B. Bickerstaff mit seiner Mannschaft nach dem Spiel hart ins Gericht. "Gleiches gilt für die gesamte Organisation und das Team." Harter Tobak, dem sich Marc Gasol anschloss und sagte, dass das Team seine Kultur verloren habe. Nachdem es zur Pause noch ein ausgeglichenes Spiel war, hielten die Heat die Gastgeber nach dem Wechsel bei lediglich 40 Punkten und erzielten alleine im vierten Abschnitt 37 Zähler.

Dabei zeigte sich mal wieder, wie tief der Kader Miamis ist. Sieben Spieler punkteten zweistellig, während Goran Dragic mit 19 Zählern Topscorer seiner Farben war. Im vierten Viertel drehte dann aber sein Backup, Tyler Johnson, auf. Alle seine 14 Punkte (5/5 FG) machte die Mikrowelle in diesen zwölf Minuten und versenkte dabei gleich vier Dreier. Als Team traf Miami über die Hälfte seiner Distanzwürfe (14/27 Dreier).

Dazu wurde Memphis nach der Pause bei mageren 33 Prozent aus dem Feld gehalten, was die anschließende Ernüchterung nach dem Spiel hervorrief. Es war die 15. Niederlage im 16. Spiel. Gasol scorte 19 Punkte, seine Wurfquote aber erneut nicht ruhmreich (5/14 FG). Andrew Harrison, der weiterhin den verletzten Mike Conley vertritt, kam auf 16 Zähler.

Für Heat-Coach Erik Spoelstra war es dagegen der 454. Sieg als Trainer Miamis. Damit fehlt dem Meistercoach von 2012 und 2013 nur noch ein Sieg, um den Franchiserekord der Heat einzustellen. Den hält im Moment noch Spoelstras Boss - Pat Riley.

Oklahoma City Thunder (12-14) - Charlotte Hornets (10-16) 103:116 (BOXSCORE)

"Wir haben erst 26 Spiele absolviert. Es gibt aber 82." Das klingt fast schon nach einer Durchhalteparole, die Russell Westbrook nach der Niederlage gegen die Hornets in die Mikrofone diktierte. Schon etwas kritischer war da Paul George: "Wir können sagen, dass wir noch finden müssen, doch irgendwann muss das auch einmal passieren."

Charlotte hatte vor dem Spiel erst einmal in fremder Halle in dieser Saison gewonnen, fühlte sich aber in der Chesapeake Energy Arena sichtlich wohl, spätestens nach einem 8:0-Run, der den Gästen im dritten Viertel eine 74:66-Führung bescherte. Wenig später wuchs der Vorsprung sogar auf 20 Zähler an. Satte 40 Punkte verbuchten die Hornets, während sie OKC bei lediglich 22 Zählern und einer Wurfquote von 31,8 Prozent für den Abschnitt hielten.

Die Vorentscheidung, auch wenn MVP Westbrook später noch einmal auf 11 Punkte verkürzen konnte. Charlotte hatte zuvor aber Selbstvertrauen getankt und traf auch in den letzten zwölf Minuten zwei Drittel der Würfe. Der starke Dwight Howard machte allein 9 seiner 23 Punkte im Schlussabschnitt. Auch die anderen Starter markierten jeweils mehr als 10 Punkte. Kemba Walker verpasste mit einer umsichtigen Vorstellung das Double-Double nur knapp (19, 9 Assists).

Dagegen hängt bei den Thunder der Haussegen weiter schief. Carmelo Anthony (11) verließ wortlos die Halle. Westbrook stemmte sich mit 30 Punkten und 7 Assists gegen die Niederlage. PG-13 steuerte weitere 20 Zähler bei. Die Bank der Thunder kam zusammen auf nur magere 19 Zähler (6/22 FG).

Seite 1: Wilder Shootout in Houston - OKC mit Rückschlag

Seite 2: Warriors machen es unnötig spannend - Teodosic gibt Comeback