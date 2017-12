Carmelo Anthony bekommt gegen die Nuggets nur 6 Würfe: "Das ist okay, wenn wir gewinnen"

NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics NBA Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards NBA Cavaliers @ Jazz NBA Bulls @ Wizards

Die Oklahoma City Thunder gewannen in der Nacht auf Dienstag mit 95:94 gegen die Denver Nuggets, Carmelo Anthony war dabei aber kaum ein Faktor.

Melo bekam in der Partie nur sechs Würfe und erzielte bloß 4 Punkte, so wenig wie seit 2012 nicht mehr. OKC gewann das Spiel jedoch, da Russell Westbrook (38 Punkte) eine großartige Partie zeigte.

Im Anschluss sagte Anthony zu seinen Wurfmöglichkeiten: "Das ist für mich okay, wenn wir gewinnen. Westbrook war gut drauf, und wenn er so spielt, dann müssen wir ihm einfach Platz schaffen und ihn an die Arbeit gehen lassen."

Auch Paul George kam in der Partie nur auf 13 Würfe, deutlich unter seinem Saisonschnitt. "Es wird solche Abende geben", sagte Anthony jedoch. "Ich denke, das ist etwas, das wir einfach akzeptieren müssen. Es ist anders, aber wir müssen das akzeptieren. An solchen Tagen müssen wir uns einfach von Russell anführen lassen."

Anthony nimmt in dieser Saison durchschnittlich 15,9 Würfe und damit weniger als gewohnt für ihn. Das sei teilweise aber geplant: "Meistens hilft mein Gegenspieler nicht aus. Die gegnerischen Coaches sagen ihren Spielern, dass sie mich nicht alleine stehen lassen dürfen. Als Resultat davon kann ich auch dann Platz für meine Mitspieler schaffen, wenn ich den Ball nicht habe", erklärte Anthony.