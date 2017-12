Wizards-Besitzer macht sich für mehr Draft-Runden stark

NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks

Die Washington Wizards gehen nächste Saison mit einem neuen Team in der G-League, den Capital City Go-Go an den Start. Wizards-Besitzer Ted Leonsis kann sich vorstellen, dass in Zukunft der Draft erweitert werden könnte, da ab 2018/19 27 Teams in der G-League an den Start gehen werden.

"Ich glaube, dass in der Zukunft an den Regeln gearbeitet wird", sagte Leonsis NBC Sports. "Vielleicht wird es mehr Draftrunden geben oder man kann einen Spieler direkt von der High School signen." So könnte die G-League eine größere Rolle einnehmen, da dort Talente entwickelt werden könnten.

Die NBA hat im Moment den kürzesten Draft mit lediglich zwei Runden. Die NHL und NFL haben dagegen sieben Runden, die MLB sogar 40. Dabei gab es auch in der NBA Zeiten, in denen der Draft deutlich tiefer war. In den Siebzigern waren es zehn Runden, bevor diese gekürzt wurden. Seit 1989 sind es die zwei Runden, die auch heute so noch Bestand haben.

Durch die Expansion der G-League könnte den späteren Runden des Drafts aber größere Bedeutung zukommen. "Wir wollen, dass die G-League die zweitbeste Liga der Welt wird", sagte Leonsis. "Im Hockey ist die AHL [Entwicklungsliga unter der NHL, Anm. d. Rd.] die zweitbeste Liga der Welt. Das sollte auch unser Ziel für die G-League sein."