Butler über Bulls: "Hoiberg oder ich"

Jimmy Butler wurde im Sommer von den Minnesota Timberwolves zu den Chicago Bulls getradet. In einem Interview mit ESPN sprach der All-Star nun unter anderem über die Gründe dafür.

Butler hatte sieben Saisons bei den Bulls absolviert, bevor er im Sommer für Lauri Markkanen, Zach LaVine und Kris Dunn nach Minnesota getradet wurde. Ein Wechsel hatte sich schon länger angebahnt. "Ich habe wohl einige Dinge getan, die ihnen nicht gefallen haben", sagte Butler nun dazu. "Zum Beispiel die Art, wie ich mit meinen Mitspielern oder Coaches geredet habe."

Seit längerem galt es als offenes Geheimnis, dass Butler und Bulls-Coach Fred Hoiberg nicht allzu gut miteinander auskamen. Dies bestätigte er nun: "Die Leute arbeiten nicht so hart wie ich und erwarten vielleicht auch nicht so viel von anderen wie ich es tue. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dass es entweder meine Art oder die von Fred Hoiberg sein würde. Und sie haben sich richtigerweise für Fred entschieden. Gut für sie."

Auf die Rückkehr freue er sich bereits: "Ich habe das Spiel in meinem Kalender rot angestrichen, am 9. Februar, Baby. Dann bin ich zurück. Sie sollten lieber hoffen, dass ich 0/30 werfe", sagte Butler. "Denn bei jedem Treffer werde ich zur Bank schauen und etwas zu sagen haben. Aber ich bin froh, hier zu sein. Manchmal muss man dafür auch einfach dankbar sein."

Butler steht mit den Wolves nach der Niederlage in Golden State momentan bei einer 7-4-Bilanz auf dem dritten Platz der Western Conference. Derzeit kommt er auf 14,7 Punkte, 5 Rebounds und 4,1 Assists im Schnitt.