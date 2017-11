Blowout! Harden schießt die Suns ab

NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Wizards @ Raptors NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs

Die Houston Rockets schießen gegen die Phoenix Suns alle Lichter aus. Die Hausherren sind gegen die offensive Übermacht der Rockets absolut chancenlos, James Harden erzielt dabei 48 Punkte. Chris Paul zeigt derweil ein erfreuliches Comeback.

Phoenix Suns (5-11) - Houston Rockets (12-4) 116:142 (BOXSCORE)

Nachdem sich die Celtics und Warriors im ersten Spiel des Abends noch einen wahren Defensiv-Krimi lieferten, hatten die Suns und Rockets ganz offensichtlich so gar keine Lust auf Defense. Beweis gefällig? Houston brachte in der ersten Halbzeit mehr Punkte aufs Scoreboard als die Dubs in der kompletten Partie gegen Boston! Mit 90 Punkten in 24 Minuten verpassten James Harden und Co. nur knapp den NBA-Rekord (94) aus dem Jahre 1991.

Diese Pace konnte Houston in der zweiten Hälfte wenig überraschend nicht aufrecht erhalten, zum lockeren Sieg gegen die Suns reichte es trotzdem. Die Partie war quasi schon nach dem ersten Viertel entschieden (45:23 für Houston). Die Hausherren hatten den überragend aufgelegten und von Beginn an unglaublich heißen Rockets absolut nichts entgegenzusetzen. Harden und auch Ryan Anderson hämmerten den Suns einen Dreier nach dem anderen um die Ohren.

Starke 48 Zähler hatte "The Beard" am Ende des Abends vorzuweisen (33 in der ersten Hälfte), zusätzlich kam der Guard noch auf 7 Assists (bei 5 Turnover). Harden präsentierte sich dabei sowohl aus dem Feld (12/22 FG), als auch von Downtown (6/11 Dreier) sowie von der Freiwurflinie (18/18 FT) recht effizient. Anderson steuerte 24 Punkte und 6 Dreier zum Blowout bei. Clint Capela legte ein solides Double-Double auf (12 Punkte, 10 Rebounds).

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Derweil feierte Chris Paul sein Comeback auf dem Court. Nach langer Verletzungspause (Knieprobleme) stand der Point Guard 21 Minuten auf dem Parkett und kam auf ebenfalls starke 11 Punkte, 10 Assists und 4 Rebounds. Nach der Partie gab CP3 an, er habe sich "großartig" gefühlt. Angesichts des lockeren Sieges und der Tatsache, dass er offensichtlich schmerzfrei spielen konnte, ist das kein Wunder.

Außerdem durfte er noch das Blockfestival von Zhou Qi bestaunen. Der Chinese kam in der Garbage Time auf 3 Blocks, die allesamt frenetisch von der kleinen, chinesischen Fangemeinde in der Arena gefeiert wurden. Insgesamt versenkten die Rockets im Übrigen 21 ihrer 44 Versuche von Downtown (47,7 Prozent).

Bei den völlig überforderten Suns war Troy Daniels noch bester Akteur. Der 26-Jährige erzielte mit 23 Punkten (7/13 Dreier) einen persönlichen Saisonbestwert. Greg Monroe zeigte bei seinem Debüt im Trikot der Suns ebenfalls eine solide Leistung (20 Punkte, 11 Rebounds, 10/14 FG), Rookie Josh Jackson kam auf 16 Zähler, 3 Rebounds, 3 Assists sowie 2 Steals. An der Überlegenheit der Rockets konnten sie aber auch nichts ändern.