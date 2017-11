Embiid: "Das ist meine neue Mentalität"

NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Wizards @ Raptors NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves

Joel Embiid zeigte im Spiel gegen die Los Angeles Lakers eine der besten Leistungen der bisherigen Saison und pulverisierte seinen eigenen Karriere-Rekord mit 46 Punkten. Im Anschluss sagte er zu ESPN, dass er genau so weitermachen will.

"Es fühlt sich großartig an. Ich liebe Los Angeles und das Staples Center, und deswegen wollte ich herkommen und hier eine Show liefern. Das ist mir gelungen", sagte Embiid, dessen Philadelphia 76ers in den letzten Tagen sowohl gegen die Clippers als auch gegen die Lakers gewinnen konnten.

"Es ist nur schade, dass niemand von ihnen ein Trash-Talker ist", grinste der Center, der für seine Sprüche bereits Kult-Status erreicht hat. "Aber ich hatte trotzdem Spaß. Ich wollte einfach aggressiv sein. Das ist meine neue Mentalität. Ich kann es kaum erwarten, das gleiche Momentum in die nächsten Spiele mitzunehmen."

Embiid: Bin bei "etwa 50 Prozent"

Embiid legt über die Saison gesehen derzeit 23 Punkte, 11,2 Rebounds und 1,9 Blocks in 29 Minuten pro Spiel auf, obwohl er nach Verletzungsproblemen in der Preseason konditionell noch gar nicht komplett auf der Höhe ist. Bei "etwa 50 Prozent" sieht sich Embiid derzeit selbst, wie er noch vor dem Spiel gegen die Lakers betonte.

Das bestätigte auch Sixers-GM Bryan Colangelo. "Joel ist auf so viele Arten besonders. Wenn er erstmal komplett in Form ist - er muss da immer noch aufholen -, können wir sehr optimistisch sein. Wir haben ihn behutsam für das aufgebaut, was er jetzt zeigt, aber er ist immer noch nicht bei 100 Prozent."

Die Sixers, die in den vergangenen Jahren stets zu den schwächsten Teams der Liga gehörten, befinden sich derzeit mit einer 8-6-Bilanz auf Playoff-Kurs in der Eastern Conference.