Starke Grizzlies-Bank schlägt Clippers

Im Mittags-Spiel trafen die Memphis Grizzlies zu Gast im Staples Center auf die Los Angeles Clippers. In einem bis zur letzten Minute offenen Spiel konnten die Clippers den Gästen jedoch nie wirklich gefährlich werden und mussten sich vom heimischen Publikum mit einer Niederlage verabschieden. Später sind unter anderem noch die Dallas Mavericks und die Golden State Warriors an der Reihe.

Los Angeles Clippers (5-3) - Memphis Grizzlies (6-3) 104:113 (BOXSCORE)

"Keine zwei Mittags-Spiele in LA hintereinander" wünschte sich Clippers Coach Austin Rivers. Doch genau das steht dem Team bevor. Im ersten Mittags-Spiel - das zweite gibt es am Sonntag gegen Miami Heat im Livestream auf SPOX- gelang unstrukturiert spielenden Clippers nicht viel gegen Memphis. Viele misslungene Einzelaktionen kosteten dem Team von Griffin und Co. den Sieg.

Obwohl das Spiel bis hin zur letzten Spielminute noch offen schien, konnten die Clippers nicht gefährlich an die Grizzlies herankommen. Sobald der Rückstand schrumpfte, hatte Memphis immer die passende Antwort und baute den Vorsprung wieder aus. Vor allem die bärenstarke Bank der Grizzlies, von denen mit Brandon Wright (13 Punkte, 4/7 FG), Chandler Parsons (10 Punkte, 4/7 FG), Mario Chalmers (12 Punkte, 5/9 FG) und Tyreke Evans (20 Punkte, 6/13 FG) gleich vier Akteure doppelstellig punkteten, machte im Staple Center den Unterschied.

Hinzu kamen 21 Punkte (7/15 FG) von Marc Gasol und 22 Zähler von Mike Conley (8/18 FG), der nach Problemen mit der Achillessehne erstmals wieder seine Leistung abrufen konnte. Wichtige Dreier von James Ennis (3/4) machten den Sieg perfekt. Auf der anderen Seite halfen die 30 Punkte und 11 Rebounds von Blake Griffin (10/17 FG) den Clippers nicht, um gefährlich zu werden. Zu oft nahm das Team aus LA nach wenigen Sekunden schwierige Würfe und stellte sich oft somit selbst ein Bein in der Offense.

Die Quote hinter der Dreierlinie der Clippers (15,4 Prozent) machten das Spiel für LAC nicht einfacher, die Bank war ebenfalls nicht in Top-Verfassung. Einzig und allein Lou Williams scorte zweistellig von der Bank (13 Punkte, 4/12 FG), jedoch fiel für ihn von Außen ebenfalls nicht viel (1/5) ein. Patrick Beverley konnte mit seinem Season-High von 23 Zählern jedoch ebenfalls nicht zu einem Sieg helfen.

