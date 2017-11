G-League: Hartenstein verliert bei Debüt

NBA Grizzlies @ Clippers NBA Heat @ Clippers NBA Heat @ Warriors NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs NBA Grizzlies @ Rockets NBA Raptors @ Celtics NBA Grizzlies @ Bucks NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics

Zum Start der neuen G-League-Saison hat auch Isaiah Hartenstein sein Debüt bei den Rio Grande Valley Vipers gegeben. Dabei kam der deutsche Nationalspieler von der Bank.

Die Vipers mussten sich in der Partie knapp den Oklahoma City Blue geschlagen geben, die die Partie mit 112:109 für sich entscheiden konnten. Beim Farmteam der Oklahoma City Thunder war Markel Brown mit 21 Punkten und 9 Rebounds der überragende Mann.

Hartenstein kam bei den Vipers für 16 Minuten von der Bank, hatte dabei aber kein Wurfglück. Er traf nur einen seiner fünf Würfe, zog aber immerhin vier Freiwürfe und traf drei davon. Hartenstein kam auf 5 Punkte, dazu sammelte er gute 9 Rebounds und 1 Steal ein. Topscorer bei den Vipers war Troy Williams mit 20 Zählern.

Hartenstein, 19, war im Sommer an 43. Stelle von den Houston Rockets gedraftet worden. Da Houston jedoch im NBA-Kader keinen Platz für den Big Man hatte, unterschrieb er einen Vertrag beim Farmteam und läuft in dieser Saison in der G-League auf.