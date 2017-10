Ball fehlt wohl Rest der Preseason

MLB Astros @ Red Sox (Spiel 4) MLB Nationals @ Cubs (Spiel 3) MLB Indians @ Yankees (Spiel 4) NFL Vikings @ Bears MLB Dodgers @ Diamonbacks (Spiel3) NHL Penguins @ Capitals NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Lonzo Ball von den Los Angeles Lakers musste nun bereits zum zweiten Mal in Folge in der Preseason mit einem verstauchten Knöchel verletzt zuschauen. Coach Luke Walton zeigte sich dennoch optimistisch, dass der Rookie zum Saisonstart dabei sein kann.

Walton verzichtete beim Sieg gegen die Sacramento Kings (75:69) erneut auf Ball und begründete dies damit, dass der Point Guard Schwierigkeiten habe, sich lateral zu bewegen. Vermutlich wird der Rookie in der Preseason nicht mehr zum Einsatz kommen.

Balls Status ist derzeit bei Day-to-Day, doch Walton gab sich optimistisch, dass die neue Nummer 2 der Lakers zum Saisonstart gegen die Clippers fit sein wird. "Ich gehe davon aus, dass er dann zurück sein wird."

Gleichzeitig hofft der Coach, dass Ball in der Preseason noch einmal eingreifen kann. Erzwungen soll aber nichts werden. "Es ist bei jedem Spieler anders. Er ist neu im Team und wir müssen schauen, wie er auf Verletzungen reagiert. Wir werden auf jeden Fall nichts überstürzen."

Ball wurde in Draft 2017 an zweiter Stelle gezogen. Der ehemalige Guard von UCLA absolvierte bislang zwei Preseason-Spiele. Dabei legte er 6,5 Punkte, 4,5 Rebounds und 6 Assists in 28,5 Minuten im Schnitt auf.