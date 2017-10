KD: Giannis könnte der GOAT werden

NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers

Kevin Durant hat sich bereits in der Vergangenheit als großer Fan von Giannis Antetokounmpo geoutet. Über seinen eigenen Youtube-Channel legte der amtierende Finals-MVP nun nach.

Auf eine Fan-Frage, welchen NBA-Spielern er am liebsten zusehe, antwortete Durant mit dem "Greek Freak." Und fuhr dann fort: "Ich mag die langen, athletischen Spieler, das liegt mir. Der Greek Freak ist ein Typ, den ich so noch nie gesehen habe. Sein Potenzial ist ... Giannis könnte am Ende des Tages der beste Spieler aller Zeiten sein, wenn er wirklich darauf hinarbeitet. Das ist ziemlich furchteinflößend. Aber er ist mit Abstand der Spieler, dem ich am liebsten zusehe."

Durant hatte Antetokounmpo bereits nach der Saison für den Gewinn des MIP-Awards gratuliert und angekündigt, dass er "unter Garantie" eines Tages auch der MVP der Liga sein werde.

Antetokoumnpo, 22, hat sich in bisher vier NBA-Saisons in jedem Jahr signifikant gesteigert. In der vergangenen Saison führte er seine Bucks in allen wichtigen Kategorien (Punkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks) an. Mit 22,9 Punkten, 8,8 Rebounds und 5,4 Assists nahm er zum ersten Mal am All-Star Game teil und wurde ins All-NBA Second Team gewählt.