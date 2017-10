Bei Verletzung: Hört Dirk früher auf?

NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards NBA Grizzlies @ Clippers NBA Heat @ Clippers NBA Heat @ Warriors

Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks schließt ein früheres Karriereende im Fall einer neuerlichen Verletzung nicht aus. Dies sagte der Superstar im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

"Wenn ich wieder zwei Monate ausfalle, kann man das diskutieren. Dann werde ich mit Holger Geschwindner und meiner Familie reden, schauen, ob die Motivation noch da ist", sagte Nowitzki und meinte: "Jetzt schaue ich erstmal, wie die Saison läuft."

Der Vertrag des 39-Jährigen bei den Texanern, die beim 103:94 gegen die Memphis Grizzlies ihren ersten Saisonsieg nach zuvor vier Niederlagen feierten, läuft noch bis 2019. "Toll wäre es schon, die zwei Jahre zu erfüllen", sagte Nowitzki, der im vergangenen Jahr wegen Problemen an der Achillessehne fast zwei Monate pausieren musste.

Der Würzburger gab an, US-Präsident Donald Trump nicht als Follower auf Twitter zu folgen. "Aber es lässt sich ja kaum verhindern, etwas von ihm mitzubekommen. So viele Retweets, wie er immer kriegt, sieht man es ja sowieso früher oder später", meinte der mit einer Schwedin verheiratete Dreifach-Vater Nowitzki, der die politische Gemengelage in seiner Wahlheimat mit Sorge verfolgt.

Es sei "Wahnsinn", was momentan ablaufe. "Zum Beispiel die Aufmärsche von den Nazis. Es ist eine Menge los, turbulente Zeiten", äußerte der NBA-Meister von 2011 und forderte: "Wir müssen alle zusammenhalten. Egal, ob es Weiße oder Schwarze sind. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Das ist der einzige Weg da raus."