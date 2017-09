Kings halten Joerger und Divac

MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State NCAA Division I FBS Northwestern @ Wisconsin MLB Blue Jays @ Yankees NCAA Division I FBS Baylor @ Kansas St MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NHL Golden Knights @ Stars NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears

Kontinuität bei den Sacramento Kings. Die Organisation verlängerte den Vertrag von General Manager Vlade Divac bis 2020. Auch die Option von Head Coach Dave Joerger wurde gezogen, dessen Kontrakt nun die gleiche Laufzeit hat wie der von Divac.



"Ich freue mich, dass ich weiter dieses Team weiter aufbauen darf", sagte Divac in der offiziellen Pressemitteilung. "Ich möchte Vivek [Ranadive] und der gesamten Organisation der Sacramento Kings für ihre Unterstützung danken."

Auch Coach Joerger freute sich, weiter für die Organisation und zusammen mit Vlade Divac zu arbeiten. "Wir sind eine starke Gruppe, die zusammenhält, hart arbeitet und sich weiterentwickelt."

Die Kings verpassten in den vergangenen Saison die Playoffs mit einer Bilanz von 32-50 deutlich. Nach dem Trade von DeMarcus Cousins wurde jedoch ein Rebuild gestartet. Divac geht nun in seine dritte Saison als GM der Kings, Joerger in seine zweite als Coach.