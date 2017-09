Medien: Hartenstein soll in die G-League

MLB Rays @ Yankees MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State NCAA Division I FBS Northwestern @ Wisconsin MLB Blue Jays @ Yankees NCAA Division I FBS Baylor @ Kansas St MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Die Anzeichen verdichten sich, dass Isaiah Hartenstein für die Houston Rockets in der G-League auflaufen wird. Das berichten verschiedene Medien.

Bereits in der vergangenen Woche berichtete der Houston Chronicle, dass Hartenstein für die Rio Grande Valley Vipers in der G-League auflaufen könnte und damit fest in der USA bleibt. Ob er einen der möglichen Two-Way-Contracts bei den Rockets erhält, steht aber wohl noch nicht fest.

Inzwischen hat auch ESPN die Gerüchte aufgegriffen und diese durch eigene Quellen bestätigt. Lediglich ein offizielles Statement der Franchise steht wohl noch aus.

Der Deutsche wurde im Draft 2017 an 43. Stelle von Houston gedraftet. Zunächst wurde gerätselt, ob er in der kommenden Saison weiterhin in Europa spielt, wo er zuletzt für Zalgiris Kaunas aufgelaufen war. Dazu kommt es aber nun offenbar nicht. Stattdessen wird er wohl viele Minuten in der G-League bekommen und dort schon die Systeme der Rockets erlernen können.