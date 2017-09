Medien: Prokhorov will die Nets verkaufen

MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Die Brooklyn Nets befinden sich im Rebuild und werden wohl noch über mehrere Jahre nicht um die vorderen Plätze spielen. Eigentümer Mikhail Prokhorov soll bereits überlegen, das Team nun doch komplett zu verkaufen.

Das berichtet die New York Post. Zunächst wollte der Russe nur einen kleinen Anteil verkaufen, nun plant der 52-Jährige aber, so viel zu verkaufen, dass er die Mehrheit an der Franchise verliert. Der Verkauf soll in zwei Phasen vonstattengehen. Zunächst will Prokhorov einen kleinen Teil verkaufen, dem möglichen Käufer aber eine Option bieten, das Team nach rund drei Jahren komplett zu erwerben,

"Es wird in den nächsten Jahren einen neuen Besitzer geben", zitiert die Post eine anonyme Quelle. Nachdem die Rockets wohl für 2,2 Milliarden Dollar verkauft werden, möchte auch der Russe rund zwei Milliarden für die Nets haben. Prokhorov besitzt zudem auch noch die Heimstätte der Nets, das Barclays Center. Dieses soll aber nicht zum Verkauf stehen.

Der Russe kaufte die Nets im Jahr 2010 und versprach zu dieser Zeit einen Titel in den nächsten fünf Jahren. Bekanntlich scheiterte dieses Vorhaben krachend. Stattdessen will Prokhorov seinen Fokus nun wieder auf Immobilien legen, weswegen das Barclays Center ein wichtiger Baustein in dessen Portfolio ist.