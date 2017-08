Griffin: LeBron? "Eher New York als L.A."

MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Seit längerem halten sich Spekulationen, dass LeBron James im Sommer 2018 nach Los Angeles wechseln möchte. Blake Griffin von den L.A. Clippers glaubt jedoch nicht daran.

"Um ehrlich zu sein, glaube ich einfach nicht, dass er nach Los Angeles kommen wird", sagte Griffin beim "View From The Cheap Seats" Podcast. "Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass sich etwas zwischen ihm und seinen Jungs zusammenbraut. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich denke, sie werden versuchen, zusammenzuspielen."

Der Clippers-Star spezifizierte es zwar nicht, allerdings meinte er mit "seinen Jungs" vermutlich die sogenannte Banana Boat Crew: Dwyane Wade, Chris Paul und Carmelo Anthony. James hatte in der Vergangenheit betont, dass er irgendwann gerne eine oder zwei Saisons mit seinen besten Freunden in der NBA zusammenspielen würde.

Dies sieht Griffin aber eher nicht in Los Angeles passieren: "Ich könnte mir vorstellen, dass er eher nach New York wechselt als nach Los Angeles. Ich glaube, der [Madison Square] Garden hat immer noch sein ganz eigenes Feeling. Die Energie - es wirkt über das ganze Spiel so, als stünde die gesamte Arena unter Strom."

Griffin betonte im Anschluss noch einmal, dass er es nicht wisse und dass er nicht direkt mit James darüber gesprochen habe. Mit Paul allerdings hat er bekanntlich die letzten Jahre über bei den Clippers zusammengespielt.