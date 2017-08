Porz: Bis zum Karriereende ein Knick?

MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cardinals @ Cowboys MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Nach dem Ende der abgelaufenen Saison schien es so, als würden sich Kristaps Porzingis und die New York Knicks überworfen haben. Nun schlägt der Lette aber neue, mehr als nur versöhnliche Töne an.

"Bis jetzt war es eine sehr harte Zeit in New York", erklärte Porzingis im Rahmen des Africa Games in Johannesburg. "Aber ich hoffe, dass dies erst der Anfang einer langen Reise war und ich meine komplette Karriere bei den Knicks verbringen kann."

Vor wenigen Monaten stand eine Zukunft des talentierten Big Men bei den Knicks noch auf der Kippe. Der 22-Jährige hatte sich offenbar mit dem damaligen Präsidenten Phil Jackson überworfen, der ihn wiederum zum Trade angeboten haben soll. Jackson wurde inzwischen entlassen.

Porzingis scheint nun also wieder zufrieden zu sein: "Wir können in dieser Stadt jede Menge Spaß haben und Spiele gewinnen. Für mich ist New York inzwischen mein zu Hause", erzählte er weiter.

Darüber hinaus äußerte er sich auch zu Carmelo Anthony, dessen Zukunft im Big Apple ungewiss ist. "Er ist ein All-Star und ein unglaublicher Spieler. Ich habe viel von ihm gelernt - und es gibt noch viel, was ich von ihm lernen kann. Es wäre großartig, ihn weiterhin um mich herum zu haben. Aber Basketball ist halt ein Business. Ich kann diese Entscheidung nicht beeinflussen."